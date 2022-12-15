Депимущества Омска отсудил у «Автобазы Амурская» два миллиона вместо 20

В Арбитражном суде вынесено решение по иску департамента имущественных отношений городской администрации к «Автобазе Амурская». Как следует из материалов дела, автобаза уже много лет использует почти два гектара земли на улице 22-го Партсъезда (кадастровые номера участков - 55:36:000000:15421, 55:36:000000:15662, 55:36:000000:15963, 55:36:000000:16041), на которой расположены ремонтные мастерские, склады и гараж. Государственная собственность на эту землю не разграничена, и автобаза никому не платила за аренду.
С 28 февраля 2013 года депимущества имеет право распоряжаться землями с неразграниченным правом госсобственности на территории Омска. В отношении земли, которую использует автобаза, чиновники решили воспользоваться этим правом в 2020 году. В июле они предложили руководству автобазы урегулировать вопрос в досудебном порядке, заплатив 19 млн 841 тысячу рублей (в эту сумму они оценили неосновательное обогащение предприятия), но денег не получили. Тогда и был подан судебный иск.
Судья констатировал, что автобаза обязана заплатить за землю, но напомнил истцу о существовании срока исковой давности, который в этом случае составляет три года. Согласно принятому решению, требования депимущества подлежат удовлетворению только частично: почти 20 миллионов превратились в 1,8 миллиона.
Решение уже прошло апелляционную и кассационную стадии и вступило в силу.
Кстати, «Автобаза Амурская» принадлежит Ирине Чернышевой — владелице торгово-ярмарочной зоны «Кентавр», расположенной на улице Конева в Кировском округе Омска.