Депимущества Омска отсудил у «Автобазы Амурская» два миллиона вместо 20

В Арбитражном суде вынесено решение по иску департамента имущественных отношений городской администрации к «Автобазе Амурская». Как следует из материалов дела, автобаза уже много лет использует почти два гектара земли на улице 22-го Партсъезда (кадастровые номера участков - 55:36:000000:15421, 55:36:000000:15662, 55:36:000000:15963, 55:36:000000:16041), на которой расположены ремонтные мастерские, склады и гараж. Государственная собственность на эту землю не разграничена, и автобаза никому не платила за аренду.