Закрываем окна. В Омске вновь объявят режим НМУ

Напомним, ранее Обь-Иртышское УГМС опубликовала сводку загрязнения воздуха за ноябрь. Режим НМУ объявляли 5 раз за месяц. Помимо этого, были выявлены превышения предельно-допустимой концентрации опасных примесей в воздухе.