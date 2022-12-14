Закрываем окна. В Омске вновь объявят режим НМУ

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, на территории Омской области ожидается наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Режим НМУ первой степени опасности будет объявлен с 21:00 14 декабря до 11:00 15 декабря 2022.
Напомним, ранее Обь-Иртышское УГМС опубликовала сводку загрязнения воздуха за ноябрь. Режим НМУ объявляли 5 раз за месяц. Помимо этого, были выявлены превышения предельно-допустимой концентрации опасных примесей в воздухе.