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Закрываем окна. В Омске вновь объявят режим НМУ

Сегодня, 09:39
Фото: Город55
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С вечера 14 декабря до утра 15 декабря омичи могут почувствовать неприятный запах на улице.

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, на территории Омской области ожидается наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Режим НМУ первой степени опасности будет объявлен с 21:00 14 декабря до 11:00 15 декабря 2022.

Напомним, ранее Обь-Иртышское УГМС опубликовала сводку загрязнения воздуха за ноябрь. Режим НМУ объявляли 5 раз за месяц. Помимо этого, были выявлены превышения предельно-допустимой концентрации опасных примесей в воздухе.

Больших превышений не было. Чем дышали омичи и гости города в ноябре
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Омская область#Режим нму#Загрязнение воздуха#Выбросы#Касается каждого
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