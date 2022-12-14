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ВКонтакте обновила партнерскую программу

Сегодня, 03:03
Фото: 1MI
Она стала доступнее для активно растущих авторов.

Компания анонсировала обновление партнёрской программы ВКонтакте. Изменения направлены на рост заработка и улучшение условий для создателей контента: снижается порог входа для новых и активно растущих сообществ, а соответствие условиям подключения можно будет отслеживать с помощью специального интерфейса. Также теперь программа учитывает истории и клипы при расчёте заработка для всех авторов. Обновления будут действовать с начала 2023 года.

Начиная с 1 января 2023 года для подключения к партнёрской программе нужно соответствовать новым условиям: продемонстрировать ежемесячный прирост аудитории не менее чем на 2,5 тысяч активных пользователей и ежемесячный органический охват не менее 30% — всё это в течение трёх последних месяцев. Или же иметь более 500 тысяч подписчиков. Как и раньше, в обоих случаях важно, чтобы сообщество было открытым и соответствовало правилам программы.

Если сообщество соответствует условиям, то после автоматической проверки у администраторов появится кнопка «Подать заявку на подключение к партнёрской программе». В случае, если страница ещё не была подключена к партнёрской программе, кнопка появится в разделе «Монетизация».

Фото: ВК

С 1 января при подключении к программе все новые сообщества ВКонтакте будут проверяться на соответствие новым условиям. У тех, кто уже участвует в партнёрской программе, появится специальный раздел в интерфейсе кабинета Social Centrum — в котором администратор сообщества сможет узнать, насколько паблик отвечает новым правилам. Для тех сообществ, которые уже подключены к программе, будет время на перестройку под новые критерии: для них они вступают в силу с 1 февраля 2023 года.

В 2022 году совокупный доход администраторов сообществ ВКонтакте составил 4 млрд рублей, а рост выручки пабликов, использующих официальные инструменты монетизации (партнёрскую программу, VK Donut, монетизацию видео и другие), увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом. Фундаментом для этого стала партнёрская программа для авторов: её участники регулярно получают отчисления с пользовательских просмотров рекламных записей в пабликах и ленте новостей.

Кроме того, ранее ВКонтакте разрешила верифицированным музыкальным исполнителям подключаться к программе и обновила правила для сообществ, смягчила и улучшила условия для авторов. Благодаря этому на платформе появилось ещё больше возможностей для развития пабликов и монетизации контента.

#Ольга Акамова
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