Преступление и наказание на 12 канале

На протяжении сериала Раскольников пытается понять, достойным ли человеком он является, имеет ли он право вершить суд над другими людьми. Не выдержав бремени своего преступления, главный герой признается в совершённом убийстве. Однако он винит себя не в том, что совершил убийство, а в том, что пошёл на него, не оценив своей внутренней слабости.