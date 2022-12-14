Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Преступление и наказание на 12 канале

Сегодня, 07:43
Фото: 12 канал
Если вы родились и выросли на постсоветском пространстве, то для вас не является тайной сюжет романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».

Одноименный телевизионный сериал, снятый в Санкт-Петербурге в 2017 году можно будет увидеть в эфире 12 канала уже с 15 декабря.

  • Режиссер: Дмитрий Светозаров
  • В главных ролях: Владимир Кошевой, Андрей Панин, Александр Балуев, Елена Яковлева, Юрий Кузнецов, Зоя Буряк, Андрей Зибров, Светлана Смирнова, Полина Филоненко, Сергей Бехтерев

Что ж, давайте освежим наши воспоминания по школьному курсу литературы.

Фото: 12 канал

Действие разворачивается вокруг главного героя, Родиона Раскольникова, в голове которого созревает теория преступления. Согласно теории Раскольникова, все человечество делится на «право имеющих» и «тварей дрожащих». «Право имеющие» имеют право совершить убийство ради будущих великих свершений. Раскольников очень беден, он не может оплатить учёбу в университете и собственное проживание.

Фото: 12 канал

Его мать и сестра тоже бедны, вскоре он узнает, что его сестра (Дуня Раскольникова) готова выйти замуж за человека, которого не любит, ради денег, чтобы помочь своей семье. Это было последней каплей, и Раскольников совершает преднамеренное убийство старухи-процентщицы («вошь» по его определению) и вынужденное убийство её сестры, свидетельницы.

Фото: 12 канал

Но Раскольников не может воспользоваться краденым, он прячет его. С этого времени начинается ужасная жизнь мятущегося преступника, лихорадочное сознание которого пытается обрести опору и смысл в жизни, найти оправдание поступку. Судьба сталкивает его с одинокой, запуганной, бедной девушкой, в которой он находит родственную душу и поддержку, — Соней Мармеладовой, которая вынуждена жить с жёлтым билетом.

Фото: 12 канал

На протяжении сериала Раскольников пытается понять, достойным ли человеком он является, имеет ли он право вершить суд над другими людьми. Не выдержав бремени своего преступления, главный герой признается в совершённом убийстве. Однако он винит себя не в том, что совершил убийство, а в том, что пошёл на него, не оценив своей внутренней слабости.

Фото: 12 канал

Сериал «Преступление и наказание» можно будет посмотреть в эфире 12 канала с 15 декабря.

Подробная телепрограмма доступна по ссылке — https://12-kanal.ru/broadcast/

#Омск#Омская область#Общество
Подпишитесь
Индекс утраты
Сегодня, 06:05
В Совете Федерации одобрили нового прокурора Омской области
Сегодня, 07:29
«Будет смотреть на мост»: в Омске утвердили место для памятника Бухгольцу
Сегодня, 05:32
Уголовное дело о страшных пожарах в Называевске передали в суд
Сегодня, 08:02
В системе омского УФСИН произошли кадровые перестановки
Сегодня, 04:42
«Символ отказа или призыв к сексу»: чем займется экоблогер в Общественной палате
Сегодня, 06:47