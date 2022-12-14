Преступление и наказание на 12 канале

Одноименный телевизионный сериал, снятый в Санкт-Петербурге в 2017 году можно будет увидеть в эфире 12 канала уже с 15 декабря.
Что ж, давайте освежим наши воспоминания по школьному курсу литературы.
Действие разворачивается вокруг главного героя, Родиона Раскольникова, в голове которого созревает теория преступления. Согласно теории Раскольникова, все человечество делится на «право имеющих» и «тварей дрожащих». «Право имеющие» имеют право совершить убийство ради будущих великих свершений. Раскольников очень беден, он не может оплатить учёбу в университете и собственное проживание.
Его мать и сестра тоже бедны, вскоре он узнает, что его сестра (Дуня Раскольникова) готова выйти замуж за человека, которого не любит, ради денег, чтобы помочь своей семье. Это было последней каплей, и Раскольников совершает преднамеренное убийство старухи-процентщицы («вошь» по его определению) и вынужденное убийство её сестры, свидетельницы.
Но Раскольников не может воспользоваться краденым, он прячет его. С этого времени начинается ужасная жизнь мятущегося преступника, лихорадочное сознание которого пытается обрести опору и смысл в жизни, найти оправдание поступку. Судьба сталкивает его с одинокой, запуганной, бедной девушкой, в которой он находит родственную душу и поддержку, — Соней Мармеладовой, которая вынуждена жить с жёлтым билетом.
На протяжении сериала Раскольников пытается понять, достойным ли человеком он является, имеет ли он право вершить суд над другими людьми. Не выдержав бремени своего преступления, главный герой признается в совершённом убийстве. Однако он винит себя не в том, что совершил убийство, а в том, что пошёл на него, не оценив своей внутренней слабости.
Сериал «Преступление и наказание» можно будет посмотреть в эфире 12 канала с 15 декабря.
Подробная телепрограмма доступна по ссылке —