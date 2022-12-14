12 канал предлагает женщинам схему подготовки к новогодней ночи

Для этого, посмотрите на 12 канале четыре выпуска бьюти-программы «Скоро ёлка» для женщин, и выполните все рекомендации врача-косметолога. И тогда в новогоднюю ночь, вы будете энергичной, весёлой, отдохнувшей, со свежим лицом танцевать до утра. А ваш муж скажет вам — какая же ты у меня хорошенькая!
Итак, схема преображения включает четыре этапа, а значит, четыре выпуска программы «Скоро ёлка». Посмотреть их автор и ведущая Алёна Зарина настоятельно рекомендует именно в этой последовательности:
Идея рубрики, как говорит автор, возникла потому, что женщинам подчас не остается времени для ухода за собой: они хлопочут, покупают подарки всей семье, наряжают ёлку, сдают последние отчёты в уходящем году… И, как результат, очень устают, а в волшебную долгожданную ночь уже нет сил веселиться и танцевать, просто хочется лечь скорее спать.
А ведь это так обидно! Алёна Зарина утверждает, что если строго выполнить правила сна, начиная даже за две недели до 31 декабря, можно наладить режим отдых/бодрствование, а значит, накопить силы. Главное, не пренебрегать деталями.
Может быть, вы о них уже слышали: спать в темноте, ложиться до 23.00 и так далее, но врач-косметолог Татьяна Третьякова объяснит вам в экспресс-программе, почему это важно, и как это работает. К примеру, вы больше узнаете о мелатонине, который в большом количестве вырабатывается ночью, а если вы плохо спали, и его мало, то в ответ на это утром вырабатывается или кортизол, или адреналин — это гормоны стресса, просто разных стадий. Как вы понимаете, от этого точно организму не лучше. Слушайте врача-косметолога, или даже записывайте правила красоты и скорее вешайте на холодильник, чтобы не забыть.
В последующих трёх выпусках вы поймете, как без сложных и дорогостоящих процедур, обрести свежий цвет лица и розовые щечки. Нужно помнить, что женская кожа лица сильно отличается от мужской — толстой, плотной, более жирной, она такая из-за более высокого уровня тестостерона, а он влияет на работу сальных желез. Поэтому быстро умыться водой и обтереть махровым полотенцем женское лицо нельзя. Девочкам требуется больше времени проводить перед зеркалом. Нужен тщательный уход: умываться нужно массажными движениями, и не менее двух минут. Да и крем на ночь тоже нужно наносить задолго до принятия горизонтального положения.
Далее, в третьем выпуске — о том, как сохранить здоровый цвет лица, приобретённый от правильного сна и тщательного очищения, не подвергая свою красоту воздействию морозу и снегопаду. В бьюти-рубрике «Скоро ёлка» на 12 канале подробно узнаете, как подготовить кожу к выходу на улицу. И тут не в макияже дело: перед выходом, советует врач-косметолог Татьяна Третьякова, нужно нанести сосудосуживающую сыворотку, особенно если вы собираете долго находиться на открытом воздухе, к примеру, кататься на горке или лыжах, ещё использовать тональный крем с силиконом, ну, или хотя бы просто припудриться, чтобы тем самым создать защитную маску от непогоды.
В четвёртом выпуске, Алёна вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой будут делать массаж лица, а врач-косметолог расскажет, почему ограничиваться воздействием лишь на одну зону, неправильно. Ведь зажатые мышцы могут привести к пастозности — оплыванию овала лица, а значит, массаж нужен всему телу.
Подарите себе несколько минут, просмотрев бьюти-рубрику «Скоро ёлка» на 12 канале, выполните советы, и тогда, будете весёлой, летящей и очень красивой в Новогоднюю ночь.
Старт проекта «Скоро ёлка» — 15 декабря на 12 канале.
Подробная телепрограмма —