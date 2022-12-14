12 канал предлагает женщинам схему подготовки к новогодней ночи

Может быть, вы о них уже слышали: спать в темноте, ложиться до 23.00 и так далее, но врач-косметолог Татьяна Третьякова объяснит вам в экспресс-программе, почему это важно, и как это работает. К примеру, вы больше узнаете о мелатонине, который в большом количестве вырабатывается ночью, а если вы плохо спали, и его мало, то в ответ на это утром вырабатывается или кортизол, или адреналин — это гормоны стресса, просто разных стадий. Как вы понимаете, от этого точно организму не лучше. Слушайте врача-косметолога, или даже записывайте правила красоты и скорее вешайте на холодильник, чтобы не забыть.