Торопилась «на тот свет». Омичка пошла не по переходу и попала под колеса маршрутки

Утром, около 8:30 в ГАИ поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Прибывшие на место происшествия сотрудники выяснили, что пассажирская «ГАЗель» 54-го маршрута сбила девушку на ул. 2-я Солнечная, около дома № 23. Девушка переходила дорогу в неположенном месте.