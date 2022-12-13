Торопилась «на тот свет». Омичка пошла не по переходу и попала под колеса маршрутки

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о ДТП с пострадавшей 16-летней девушкой.
Утром, около 8:30 в ГАИ поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Прибывшие на место происшествия сотрудники выяснили, что пассажирская «ГАЗель» 54-го маршрута сбила девушку на ул. 2-я Солнечная, около дома № 23. Девушка переходила дорогу в неположенном месте.
Ни 47-летний водитель на маршруте «Рябиновка — Металлист», ни двое его пассажиров не пострадали. 16-летняя виновница ДТП обратилась за медицинской помощью.
Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Отметим, что выпавший снег продолжает собирать дань авариями. Вчера столкнулись два автобуса, пострадало несколько пассажиров.