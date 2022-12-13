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Торопилась «на тот свет». Омичка пошла не по переходу и попала под колеса маршрутки

Сегодня, 05:33
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске пассажирская маршрутка сбила 16-летнюю девушку

ДТП с пострадавшей. Юная омичка переходила дорогу в неположенном месте рано утром.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о ДТП с пострадавшей 16-летней девушкой.

Утром, около 8:30 в ГАИ поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Прибывшие на место происшествия сотрудники выяснили, что пассажирская «ГАЗель» 54-го маршрута сбила девушку на ул. 2-я Солнечная, около дома № 23. Девушка переходила дорогу в неположенном месте.

Ни 47-летний водитель на маршруте «Рябиновка — Металлист», ни двое его пассажиров не пострадали. 16-летняя виновница ДТП обратилась за медицинской помощью.

Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Отметим, что выпавший снег продолжает собирать дань авариями. Вчера столкнулись два автобуса, пострадало несколько пассажиров.

Пострадали трое. В Омске произошло ДТП между двумя автобусами
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#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Новости#Дети#Госавтоинспекция#ДТП с пострадавшими#ДТП
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