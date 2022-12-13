Пострадали трое. В Омске произошло ДТП между двумя автобусами

Вчера, 12 декабря, в Омске произошла авария с пассажирским автобусом. ДТП случилось около 15:30. По предварительным данным, 22-летний водитель автобуса маршрута № 58 «улица Романенко — Телевизионный завод» ехал по Космическому проспекту со стороны улицы Индустриальная в направлении улицы Петра Осминина.
В районе дома № 26/б он врезался в попутный пассажирский автобус, который ехал по маршруту № 22 «улица Бархатовой — МСЧ № 9». За рулем второго автобуса был 45-летний мужчина. В результате ДТП трем пассажирам автобуса № 58 (8-летнему и 14-летнему мальчикам и 67-летней женщине) понадобилась медицинская помощь.
В момент ДТП в салоне автобуса № 58 находилось 15 пассажиров, в автобусе № 22 — 20 пассажиров. Водители были трезвыми. Полиция проводит проверку.