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Пострадали трое. В Омске произошло ДТП между двумя автобусами

Сегодня, 03:56
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске на Космическом проспекте столкнулись два автобуса с пассажирами

Автобусы столкнулись на остановке, нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Вчера, 12 декабря, в Омске произошла авария с пассажирским автобусом. ДТП случилось около 15:30. По предварительным данным, 22-летний водитель автобуса маршрута № 58 «улица Романенко — Телевизионный завод» ехал по Космическому проспекту со стороны улицы Индустриальная в направлении улицы Петра Осминина.

В районе дома № 26/б он врезался в попутный пассажирский автобус, который ехал по маршруту № 22 «улица Бархатовой — МСЧ № 9». За рулем второго автобуса был 45-летний мужчина. В результате ДТП трем пассажирам автобуса № 58 (8-летнему и 14-летнему мальчикам и 67-летней женщине) понадобилась медицинская помощь.

В момент ДТП в салоне автобуса № 58 находилось 15 пассажиров, в автобусе № 22 — 20 пассажиров. Водители были трезвыми. Полиция проводит проверку.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Автобус#Пассажиры
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