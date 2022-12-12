Очередные задержки. В Омске снова задержали несколько рейсов

В Омском аэропорту с утра произошли задержки сразу нескольких самолетов. Четыре рейса прибудут в Омск позже, чем планировалось. Так, самолет «Аэрофлота» из Москвы должен был прилететь в 7:00, однако его прибытие перенесли на 10:25.