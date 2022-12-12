Очередные задержки. В Омске снова задержали несколько рейсов

В Омском аэропорту с утра произошли задержки сразу нескольких самолетов. Четыре рейса прибудут в Омск позже, чем планировалось. Так, самолет «Аэрофлота» из Москвы должен был прилететь в 7:00, однако его прибытие перенесли на 10:25.
Аналогичная ситуация наблюдается с рейсом из Сочи. Самолет авиакомпании «Икар» ожидали к 9:55, но сейчас его прилет перенесли на 12:00. Также задерживаются рейсы из Тюмени и Нижневартовска, которые выполняет авиакомпания «ЮТэйр».
Самолеты должны были прибыть к 12:00 и 13:50, но, когда они будут в Омске, пока неизвестно. Отметим, что также задерживается вылет в Москву, Сочи, Тюмень, Нижневартовск и Сургут.