Вспоминаем «Время чудес» вместе с 12 каналом

10 декабря 1981 года. Москву облетает страшная весть: в своей квартире убита известная актриса Зоя Федотова. Расследовать преступление поручено капитану Александру Сорокину и майору Пыльнову. Следователи понимают, что это дело очень непростое и все ответы на вопросы надо искать в прошлом, для чего Сорокин отправляется в архив КГБ, где ему предоставляют возможность ознакомиться с «Делом Зои Федотовой». Перед глазами Сорокина проходит вся жизнь Зои, начиная с 1927 года.