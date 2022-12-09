Вспоминаем «Время чудес» вместе с 12 каналом

За субботу и воскресенье можно узнать историю специальной лаборатории СССР по изучению экстрасенсорных способностей людей. Сериал «Чудотворец» — в телевизионном эфире 12 канала уже в ближайшие выходные — 10 и 11 декабря, начало в 15:40. Снят сериал режиссером Дмитрием Константиновым в 2014 году. В главных ролях: Федор Бондарчук, Филипп Янковский, Оксана Фандера, Евгений Антропов, Дмитрий Мухамадеев, Аглая Шиловская, Михаил Горский, Денис Шведов, Федор Лавров, Виталий Московой.
События сериала развиваются в эпоху перестройки СССР, когда люди с необычными способностями собирали полные залы и выступали по телевидению.
Анатолий Кашпировский до выхода фильма собирался подать в суд на кинокомпанию и, посмотрев сериал, возмутился, что ни один эпизод не был согласован с ним, а грим главного героя Виктора явно намекает на известного целителя.
Аллан Чумак же, наоборот, остался доволен сериалом, отнесся к своему появлению в сериале с юмором и вполне добродушно.
Так о чем же эта телевизионная история?
Ещё до перестройки в СССР существовала специальная лаборатория при Институте информационных технологий, где изучали экстрасенсорные способности людей, пытаясь объяснить их с научной точки зрения. Именно там впервые встречаются Николай Арбенин и Виктор Ставицкий. Их противостояние, начавшееся, как борьба двух мужчин за сердце женщины, с годами перерастает в настоящую «битву экстрасенсов» — только проходит она не на телеэкране, а в реальной жизни.
Конец 1988 — начало 1989 годов: время, когда экстрасенсы собирали полные залы; выступали в прямом эфире по радио и центральным телеканалам. Время, когда противостояние Николая Арбенина и Виктора Ставицкого достигает своей кульминации.
10 декабря 1981 года. Москву облетает страшная весть: в своей квартире убита известная актриса Зоя Федотова. Расследовать преступление поручено капитану Александру Сорокину и майору Пыльнову. Следователи понимают, что это дело очень непростое и все ответы на вопросы надо искать в прошлом, для чего Сорокин отправляется в архив КГБ, где ему предоставляют возможность ознакомиться с «Делом Зои Федотовой». Перед глазами Сорокина проходит вся жизнь Зои, начиная с 1927 года.
Чем завершилась эта история — можно узнать, если задержаться возле телеэкрана в выходные.
Уточнить время выхода сериала можно в телепрограмме —