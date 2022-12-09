Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Вспоминаем «Время чудес» вместе с 12 каналом

Сегодня, 11:15
Фото: 12 канал
Если погода не располагает к прогулкам, то в эти выходные вполне можно остаться дома и посвятить время просмотру фильмов и сериалов.

За субботу и воскресенье можно узнать историю специальной лаборатории СССР по изучению экстрасенсорных способностей людей. Сериал «Чудотворец» — в телевизионном эфире 12 канала уже в ближайшие выходные — 10 и 11 декабря, начало в 15:40. Снят сериал режиссером Дмитрием Константиновым в 2014 году. В главных ролях: Федор Бондарчук, Филипп Янковский, Оксана Фандера, Евгений Антропов, Дмитрий Мухамадеев, Аглая Шиловская, Михаил Горский, Денис Шведов, Федор Лавров, Виталий Московой.

События сериала развиваются в эпоху перестройки СССР, когда люди с необычными способностями собирали полные залы и выступали по телевидению.

Фото: 12 канал

Анатолий Кашпировский до выхода фильма собирался подать в суд на кинокомпанию и, посмотрев сериал, возмутился, что ни один эпизод не был согласован с ним, а грим главного героя Виктора явно намекает на известного целителя.

Аллан Чумак же, наоборот, остался доволен сериалом, отнесся к своему появлению в сериале с юмором и вполне добродушно.

Фото: 12 канал

Так о чем же эта телевизионная история?

Ещё до перестройки в СССР существовала специальная лаборатория при Институте информационных технологий, где изучали экстрасенсорные способности людей, пытаясь объяснить их с научной точки зрения. Именно там впервые встречаются Николай Арбенин и Виктор Ставицкий. Их противостояние, начавшееся, как борьба двух мужчин за сердце женщины, с годами перерастает в настоящую «битву экстрасенсов» — только проходит она не на телеэкране, а в реальной жизни.

Конец 1988 — начало 1989 годов: время, когда экстрасенсы собирали полные залы; выступали в прямом эфире по радио и центральным телеканалам. Время, когда противостояние Николая Арбенина и Виктора Ставицкого достигает своей кульминации.

Фото: 12 канал

10 декабря 1981 года. Москву облетает страшная весть: в своей квартире убита известная актриса Зоя Федотова. Расследовать преступление поручено капитану Александру Сорокину и майору Пыльнову. Следователи понимают, что это дело очень непростое и все ответы на вопросы надо искать в прошлом, для чего Сорокин отправляется в архив КГБ, где ему предоставляют возможность ознакомиться с «Делом Зои Федотовой». Перед глазами Сорокина проходит вся жизнь Зои, начиная с 1927 года.

Чем завершилась эта история — можно узнать, если задержаться возле телеэкрана в выходные.

Уточнить время выхода сериала можно в телепрограмме — https://12-kanal.ru/broadcast/

#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Люди заметно расслабились»: что происходит в омском турбизнесе перед Новым годом
Сегодня, 08:30
«Нет у нас графика». Омичи пожаловались на часовое ожидание маршрутки № 394
Сегодня, 09:39
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Вчера, 11:58
«Сухой закон» на Новый год. В омских Черемушках продлили запрет на продажу алкоголя
Сегодня, 08:22
Кота Тимофея вернули домой. Омичи разыскали любимца в интернете
Сегодня, 02:39
Важно. Суд в Москве встал на сторону «Магнита» в битве за тарифы на мусор в Омской области
Сегодня, 06:28