Прошел суд. Омич получил дополнительный срок за реабилитацию нацизма

Суд установил, что мужчина придерживался идеологии германского нацизма. Во время пребывания в СИЗО, в период с января по февраль 2021 года он беседовал с двумя другими арестованными. В беседах он отрицал факты нацистских преступлений, распространял ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, оправдывал идеологов нацизма и немецких военных преступников.