Прошел суд. Омич получил дополнительный срок за реабилитацию нацизма

Омский областной суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ «публичная реабилитация нацизма», как сообщила пресс-служба суда. Дело было заведено на жителя Большереченского района, который находился в СИЗО по обвинению в преступлениях ч. 1 ст. 112 УК РФ «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» и по ст. 319 УК РФ «оскорбление представителя власти».
Суд установил, что мужчина придерживался идеологии германского нацизма. Во время пребывания в СИЗО, в период с января по февраль 2021 года он беседовал с двумя другими арестованными. В беседах он отрицал факты нацистских преступлений, распространял ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, оправдывал идеологов нацизма и немецких военных преступников.
Суд рассмотрел доказательства и назначил большереченцу 100 тыс. рублей штрафа и 2 года, 7 месяцев ограничения свободы по этому уголовному эпизоду. Вину подсудимый не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, совсем недавно в суд передали уголовное дело по еще одному омичу, оправдывавшему нацизм. Только действовал он в соцсетях.