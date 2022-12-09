Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Прошел суд. Омич получил дополнительный срок за реабилитацию нацизма

Сегодня, 05:29
Фото: 1MI
иллюстрация

Житель Омской области беседовал с сокамерниками о нацизме и получил «добавку» к сроку

Сидел в СИЗО по одной статье, а в суде получил срок за несколько. Омича осудили за реабилитацию нацизма.

Омский областной суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ «публичная реабилитация нацизма», как сообщила пресс-служба суда. Дело было заведено на жителя Большереченского района, который находился в СИЗО по обвинению в преступлениях ч. 1 ст. 112 УК РФ «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» и по ст. 319 УК РФ «оскорбление представителя власти».

Суд установил, что мужчина придерживался идеологии германского нацизма. Во время пребывания в СИЗО, в период с января по февраль 2021 года он беседовал с двумя другими арестованными. В беседах он отрицал факты нацистских преступлений, распространял ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, оправдывал идеологов нацизма и немецких военных преступников.

Суд рассмотрел доказательства и назначил большереченцу 100 тыс. рублей штрафа и 2 года, 7 месяцев ограничения свободы по этому уголовному эпизоду. Вину подсудимый не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, совсем недавно в суд передали уголовное дело по еще одному омичу, оправдывавшему нацизм. Только действовал он в соцсетях.

Омич отправится под суд за положительные комментарии о нацизме в соцсетях
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Новости#Большереченский район#Омская область#Омский областной суд#Оправдание нацизма#Уголовное дело
Подпишитесь
Важно. Суд в Москве встал на сторону «Магнита» в битве за тарифы на мусор в Омской области
Сегодня, 06:28
Президент подписал указ об 11 назначениях судей в Омской области
Сегодня, 03:22
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Вчера, 11:58
С глаз долой, из сердца вон. Из центра Омска исчезнут «газельки»
Сегодня, 05:10
Кота Тимофея вернули домой. Омичи разыскали любимца в интернете
Сегодня, 02:39
Жалобы омичей. Популярная соцсеть снова «лежит»
Сегодня, 04:52