Человек в розыске. Омич оплатил продукты чужой картой и уехал на трамвае

Полицейские выяснили у банка, что с карты женщины прошло несколько транзакций. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения у торговых точек, откуда шли списания. На видеозаписях обнаружился неизвестный мужчина, который закупился на ул. 5-й Линии и на ул. Лермонтова, после чего вошел в трамвай с полными пакетами продуктов и уехал. Сейчас он в розыске.