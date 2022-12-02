Человек в розыске. Омич оплатил продукты чужой картой и уехал на трамвае

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что в полицию обратилась 59-летняя омичка с заявлением о пропаже денег.
Женщина потеряла и не заблокировала банковскую карту. В последний раз она рассчитывалась в магазине на ул. Куйбышева, а через время стали приходить СМС-уведомления о списании денег за покупки, которых она уже не совершала. Сумма причиненного ущерба составила 6 365 рублей.
Полицейские выяснили у банка, что с карты женщины прошло несколько транзакций. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения у торговых точек, откуда шли списания. На видеозаписях обнаружился неизвестный мужчина, который закупился на ул. 5-й Линии и на ул. Лермонтова, после чего вошел в трамвай с полными пакетами продуктов и уехал. Сейчас он в розыске.