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Человек в розыске. Омич оплатил продукты чужой картой и уехал на трамвае

Сегодня, 04:50
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске объявили в розыск платившего чужой картой мужчину

Омичка обратилась в полицию. С ее утерянной карты неизвестный накупил продуктов на 6 с лишним тыс. рублей.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что в полицию обратилась 59-летняя омичка с заявлением о пропаже денег.

Женщина потеряла и не заблокировала банковскую карту. В последний раз она рассчитывалась в магазине на ул. Куйбышева, а через время стали приходить СМС-уведомления о списании денег за покупки, которых она уже не совершала. Сумма причиненного ущерба составила 6 365 рублей.

Полицейские выяснили у банка, что с карты женщины прошло несколько транзакций. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения у торговых точек, откуда шли списания. На видеозаписях обнаружился неизвестный мужчина, который закупился на ул. 5-й Линии и на ул. Лермонтова, после чего вошел в трамвай с полными пакетами продуктов и уехал.  Сейчас он в розыске.

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#Дарья Зыкова#Полиция#Происшествия#Новости#Омск#Банковская карта#Розыск#Видеозапись#Трамвай#Продукты#Видео
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