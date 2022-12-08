В Омске пытаются обанкротить одну из фирм, связанных с семьей бизнесмена Павлова

Омская строительная фирма «АВ-Конструкция» может быть признана нестостоятельным должником. Ее кредитор, ООО «Сибфеникс», официально сообщил, что намерен обратиться в суд с соответствующим заявлением. Долг «АВ-Конструкции», согласно этому сообщению, составляет 300 тысяч рублей, срок платежа истек более трех месяцев назад.
«АВ-Конструкция» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, ее доход за прошлый год превысил 90 млн рублей. На 80% она принадлежит Сергею Борисовичу Павлову. До 2016 года теми же 80% владел Дмитрий Борисович Павлов — совладелец и бывший директор «Омских кабельных сетей», депутат Законодательного собрания Омской области от «Единой России», один из самых известных и богатых бизнесменов региона.
Сергей Павлов до 2017 года владел еще одним важным активом — рекламным агентством «Медиа-холдинг Слово». До него предприятие принадлежало Дмитрию Саханю — директору скандально известного ООО «Кедр» и депутату Омского городского совета. Сейчас 50% «Слова» принадлежит Дмитрию Павлову.
Финансовые проблемы переживает, помимо «АВ-Конструкции», еще одна фирма Сергея Павлова — ООО «Бриккер», производящее кирпич и черепицу. ФНС в этом году уже как минимум четырежды принимала решения о приостановлении операций по счетам «Бриккера» из-за задолженности по налогам.