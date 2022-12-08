В Омске пытаются обанкротить одну из фирм, связанных с семьей бизнесмена Павлова

«АВ-Конструкция» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, ее доход за прошлый год превысил 90 млн рублей. На 80% она принадлежит Сергею Борисовичу Павлову. До 2016 года теми же 80% владел Дмитрий Борисович Павлов — совладелец и бывший директор «Омских кабельных сетей», депутат Законодательного собрания Омской области от «Единой России», один из самых известных и богатых бизнесменов региона.