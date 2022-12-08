Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Омска

Напомним, что рамках программы «Здоровая страна» во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» доступны комплексные анализы по цене 190 рублей* каждый: «Печень, почки и железо», «Сердце и сосуды» и «Щитовидка и глюкоза».