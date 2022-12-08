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Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Омска

Сегодня, 04:00
Фото: Гемотест
«Гемотест» проанализировал данные комплексных исследований «Печень, почки и железо», «Сердце и сосуды» и «Щитовидка и глюкоза», которые жители Омска сдавали в октябре и ноябре в рамках национальной программы «Здоровая страна».

Наибольшие отклонения были обнаружены в результатах анализов «Сердце и сосуды»: у каждого второго пациента выявлен повышенный уровень холестерина в крови, у каждого четвертого завышена концентрация триглицеридов.

«Высокий уровень холестерина приводит к развитию атеросклероза. Эта болезнь длительно протекает без симптомов и человек зачастую не знает о надвигающейся угрозе, если вовремя не проверит данный показатель. Увеличение количества триглицеридов в крови говорит о риске сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщил врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Виталий Коржавин.

Специалисты «Гемотеста» зафиксировали негативные изменения и в результатах комплексных исследований «Щитовидка и глюкоза» и «Печень, почки и железо». Оказалось, что в каждом десятом анализе уровень тиреотропного гормона и показатель аспартатаминотрансферазы (АСТ) превышают норму.

Отклонения от оптимальных значений в результатах исследований сигнализируют о наличии проблемы в организме. Постановку диагноза и назначение дальнейшего лечения может осуществить только врач.

«Лаборатория „Гемотест“ предлагает пациентам бесплатную очную или телемедицинскую консультацию медицинского специалиста соответствующего профиля. Это следующий этап национальной программы „Здоровая страна“: мы помогаем выявить бессимптомные заболевания, своевременно пройти необходимою диагностику и лечение», — говорит Виталий Коржавин.

Напомним, что рамках программы «Здоровая страна» во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» доступны комплексные анализы по цене 190 рублей* каждый: «Печень, почки и железо», «Сердце и сосуды» и «Щитовидка и глюкоза».

Все участники программы получают 20% скидку на широкий спектр дополнительных исследований и диагностических услуг, включая электрокардиограмму и ультразвуковую диагностику, а также имеют возможность записаться на бесплатную очную или телемедицинскую консультацию врача.

Организатор — ООО «Лаборатория Гемотест», лицензия №Л041-01162-50/00369631 от 8 декабря 2020 г. Для участия в национальной программе «Здоровая страна» необходимо заказать одно или несколько из перечисленных исследований. Подробности на официальном сайте www.gemotest.ru. Организатор вправе менять условия и сроки проведения программы.

*взятие биоматериала оплачивается отдельно.

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#Ольга Акамова
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