День героев — важная дата в календаре и эфире 12 канала

В эту пятницу, 9 декабря, в импровизированной телестудии, которую организуют в парке «Россия — моя история», встретятся школьники и те, кого без преувеличения можно назвать героями нашего времени. В течение часа участники боевых действий и врачи будут отвечать на вопросы школьников. Темы для обсуждения — самые разные. Понятие Родины и патриотизма, отношение к войне и жизнь в условиях боевых действий, особенности службы в армии. Не обойдут стороной и «вечные ценности» — любовь, дружбу, духовность.
Прямую трансляцию приурочат ко Дню героев Отечества. Это праздник с глубокими историческими корнями. Больше 250 лет назад, 9 декабря 1769-го Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца за особые доблесть и отвагу в бою. Ну а с 2007-го чествование героев стало общероссийской традицией. И речь не только о тех, кто служит Отчизне на поле боя, но и о тех, кто проявляет себя в трудовых достижениях, кто выполняет долг профессиональный и человеческий — и тем самым показывает пример подлинного служения народу и Родине.
Главными героями первого выпуска станут: Сергей Чаунин, учитель истории из Горьковской школы, который добровольцем в свой летний отпуск отправился в зону СВО. На передовой Сергей провел три месяца — командовал расчётом противотанкового управляемого ракетного комплекса — отвечал за наведение, корректировку и стрельбу из орудия.
Дмитрий Маркелов — главврач омского онкодиспансера. Врач специальной военной операции. В июне в составе бригады хирургов он несколько недель проработал в Луганской больнице, помогал местным врачам оперировать раненых.
Сергей Ефакин — полковник ФСБ в запасе, участвовал в контртеррористической операции на территории Северного Кавказа. Помогал ликвидировать последствия взрыва у Дома Правительства в Грозном. Обсуждение пройдет в формате «классного часа» — в режиме реального времени программу смогут посмотреть школьники всего региона. В учебных учреждениях на этот час специально приостановят занятия.
Впрочем, подключиться к трансляции смогут все желающие — она будет идти в официальной группе 12 канала в контакте.
Телеэфир «Диалог с героями» начнется в 11:20. Не пропустите!