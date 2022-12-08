День героев — важная дата в календаре и эфире 12 канала

Прямую трансляцию приурочат ко Дню героев Отечества. Это праздник с глубокими историческими корнями. Больше 250 лет назад, 9 декабря 1769-го Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца за особые доблесть и отвагу в бою. Ну а с 2007-го чествование героев стало общероссийской традицией. И речь не только о тех, кто служит Отчизне на поле боя, но и о тех, кто проявляет себя в трудовых достижениях, кто выполняет долг профессиональный и человеческий — и тем самым показывает пример подлинного служения народу и Родине.