Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

День героев — важная дата в календаре и эфире 12 канала

Сегодня, 09:14
Фото: 12 канал
В прямом эфире 12 канала поговорят «о главном».

В эту пятницу, 9 декабря, в импровизированной телестудии, которую организуют в парке «Россия — моя история», встретятся школьники и те, кого без преувеличения можно назвать героями нашего времени. В течение часа участники боевых действий и врачи будут отвечать на вопросы школьников. Темы для обсуждения — самые разные. Понятие Родины и патриотизма, отношение к войне и жизнь в условиях боевых действий, особенности службы в армии. Не обойдут стороной и «вечные ценности» — любовь, дружбу, духовность.

Прямую трансляцию приурочат ко Дню героев Отечества. Это праздник с глубокими историческими корнями. Больше 250 лет назад, 9 декабря 1769-го Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца за особые доблесть и отвагу в бою. Ну а с 2007-го чествование героев стало общероссийской традицией. И речь не только о тех, кто служит Отчизне на поле боя, но и о тех, кто проявляет себя в трудовых достижениях, кто выполняет долг профессиональный и человеческий — и тем самым показывает пример подлинного служения народу и Родине.

Фото: 12 канал

Главными героями первого выпуска станут: Сергей Чаунин, учитель истории из Горьковской школы, который добровольцем в свой летний отпуск отправился в зону СВО. На передовой Сергей провел три месяца — командовал расчётом противотанкового управляемого ракетного комплекса — отвечал за наведение, корректировку и стрельбу из орудия.

Фото: 12 канал

Дмитрий Маркелов — главврач омского онкодиспансера. Врач специальной военной операции. В июне в составе бригады хирургов он несколько недель проработал в Луганской больнице, помогал местным врачам оперировать раненых.

Сергей Ефакин — полковник ФСБ в запасе, участвовал в контртеррористической операции на территории Северного Кавказа. Помогал ликвидировать последствия взрыва у Дома Правительства в Грозном. Обсуждение пройдет в формате «классного часа» — в режиме реального времени программу смогут посмотреть школьники всего региона. В учебных учреждениях на этот час специально приостановят занятия.

Впрочем, подключиться к трансляции смогут все желающие — она будет идти в официальной группе 12 канала в контакте.

Телеэфир «Диалог с героями» начнется в 11:20. Не пропустите!

#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Надо потерпеть»: студенты ОмГПУ пожаловались на идущий во время занятий ремонт
Сегодня, 06:00
Взятка на взятке. В Омской области выявили 2500 коррупционных нарушений
Сегодня, 07:24
В Омске пытаются обанкротить одну из фирм, связанных с семьей бизнесмена Павлова
Сегодня, 10:04
Одна из богатейших женщин Омска переписала свой бизнес на мужчину
Сегодня, 07:11
Омские перевозчики заявили, что теряют прибыль из-за бесплатных перевозок
Сегодня, 10:46
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Омска
Сегодня, 04:00