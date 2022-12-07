В Европе раскритиковали несогласованные действия США в экономике

Европейские политики, по словам Олдена, уже не сдерживают свое недовольство. Обозреватель приводит в качестве примера отказ уполномоченного ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона от участия в заседаниях Совета по торговле и технологиям США — ЕС. Решение Бретон объяснил тем, что в повестку не были внесены вопросы, важные для европейского бизнеса и министров промышленности. Бретон пообещал сосредоточиться на том, чтобы сохранить конкурентоспособность промышленной базы Европы вместо участия в совете.