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В Европе раскритиковали несогласованные действия США в экономике

Сегодня, 11:42
Фото: pxhere.com
Политики Евросоюза подвергли критике американских коллег за меры экономической поддержки, не согласованные с ними.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление обозревателя Foreign Policy Эдварда Олдена. По его словам, принятые меры привели к оттоку капитала.

Как отмечает Олден, отношения между континентами «были теплыми» на протяжении двух лет, однако ситуация изменилась. Субсидии США на чистую энергию, автомобили и полупроводники стали угрозой для экономики Европы — по той причине, что фактически переманили в Новый Свет инвестиции и промышленность.

Европейские политики, по словам Олдена, уже не сдерживают свое недовольство. Обозреватель приводит в качестве примера отказ уполномоченного ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона от участия в заседаниях Совета по торговле и технологиям США — ЕС. Решение Бретон объяснил тем, что в повестку не были внесены вопросы, важные для европейского бизнеса и министров промышленности. Бретон пообещал сосредоточиться на том, чтобы сохранить конкурентоспособность промышленной базы Европы вместо участия в совете.

Действия США подверглись критике со стороны Франции. Президент страны Эммануэль Макрон подчеркнул, что субсидии благоприятны для экономики США, однако их нужно было согласовать с экономикой ЕС. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обвинил США в том, что государство проводить экономическую политику «в китайском стиле».

#В мире#Экономика
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