В Европе раскритиковали несогласованные действия США в экономике

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление обозревателя Foreign Policy Эдварда Олдена. По его словам, принятые меры привели к оттоку капитала.
Как отмечает Олден, отношения между континентами «были теплыми» на протяжении двух лет, однако ситуация изменилась. Субсидии США на чистую энергию, автомобили и полупроводники стали угрозой для экономики Европы — по той причине, что фактически переманили в Новый Свет инвестиции и промышленность.
Европейские политики, по словам Олдена, уже не сдерживают свое недовольство. Обозреватель приводит в качестве примера отказ уполномоченного ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона от участия в заседаниях Совета по торговле и технологиям США — ЕС. Решение Бретон объяснил тем, что в повестку не были внесены вопросы, важные для европейского бизнеса и министров промышленности. Бретон пообещал сосредоточиться на том, чтобы сохранить конкурентоспособность промышленной базы Европы вместо участия в совете.
Действия США подверглись критике со стороны Франции. Президент страны Эммануэль Макрон подчеркнул, что субсидии благоприятны для экономики США, однако их нужно было согласовать с экономикой ЕС. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обвинил США в том, что государство проводить экономическую политику «в китайском стиле».