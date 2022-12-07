Служба стандартизации качества ОЗСМ признана одной из лучших в Омской области

Контроль качества от разработки рецептур до паспортизации готовой продукции, своевременное подтверждение эксплуатационных характеристик масел, а также высокий уровень организации работы были особенно отмечены жюри конкурса. Служба стандартизации является частью единой системы менеджмента качества «Газпромнефть-СМ», которая соответствует международным стандартам. *
На конкурсе, организованном Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний, крупнейшие предприятия Омской области представили лучшие практики в сфере управления качеством. Жюри оценивало систему разработки и подготовки документации, а также работу службы с декларациями о соответствии качеству продукции. Ежегодно Омский завод регистрирует более 100 таких деклараций. Этими документами специалисты «Газпромнефть-СМ» систематически подтверждают партнёрам и потребителям соответствие смазочных материалов самым высоким требованиям и стандартам качества.
На площадке ОЗСМ внедряются самые современные технологические решения, что позволяет повышать эффективность производства и расширять инструменты контроля качества выпускаемых масел. Каждый продукт проходит многоступенчатую систему проверки. Специалисты лаборатории осуществляют около 1,5 тыс. испытаний в сутки, подтверждая соответствие каждой продуктовой позиции нескольким десяткам параметров качества.
Дмитрий Храпов, директор ОЗСМ:
«Омский завод смазочных материалов одно из самых современных предприятий России, внедрение новейших технологий позволяет нам совершенствовать рецептуры и повышать качество продукции. Оценка нашей службы стандартизации в контексте всей региональной промышленности — еще одно подтверждение высокой эффективности предприятия, обеспечивающего потребителей высокотехнологичными смазочными материалами».
«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть — смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.
* Система менеджмента «Газпромнефть — смазочные материалы» и ее производственных активов соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 и OHSAS 18001.