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Служба стандартизации качества ОЗСМ признана одной из лучших в Омской области

Сегодня, 11:57
Фото: ООО Газпромнефть-СМ
Специалисты Омского завода «Газпромнефть-смазочные материалы» вошли в тройку лидеров регионального конкурса служб стандартизации.

Контроль качества от разработки рецептур до паспортизации готовой продукции, своевременное подтверждение эксплуатационных характеристик масел, а также высокий уровень организации работы были особенно отмечены жюри конкурса. Служба стандартизации является частью единой системы менеджмента качества «Газпромнефть-СМ», которая соответствует международным стандартам. *

На конкурсе, организованном Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний, крупнейшие предприятия Омской области представили лучшие практики в сфере управления качеством. Жюри оценивало систему разработки и подготовки документации, а также работу службы с декларациями о соответствии качеству продукции. Ежегодно Омский завод регистрирует более 100 таких деклараций. Этими документами специалисты «Газпромнефть-СМ» систематически подтверждают партнёрам и потребителям соответствие смазочных материалов самым высоким требованиям и стандартам качества. ​

На площадке ОЗСМ внедряются самые современные технологические решения, что позволяет повышать эффективность производства и расширять инструменты контроля качества выпускаемых масел. Каждый продукт проходит многоступенчатую систему проверки. Специалисты лаборатории осуществляют около 1,5 тыс. испытаний в сутки, подтверждая соответствие каждой продуктовой позиции нескольким десяткам параметров качества.

Дмитрий Храпов, директор ОЗСМ:

«Омский завод смазочных материалов одно из самых современных предприятий России, внедрение новейших технологий позволяет нам совершенствовать рецептуры и повышать качество продукции. Оценка нашей службы стандартизации в контексте всей региональной промышленности — еще одно подтверждение высокой эффективности предприятия, обеспечивающего потребителей высокотехнологичными смазочными материалами».

«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть — смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.

* Система менеджмента «Газпромнефть — смазочные материалы» и ее производственных активов соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 и OHSAS 18001.

#Омск#Омская область
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