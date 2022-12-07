Служба стандартизации качества ОЗСМ признана одной из лучших в Омской области

На конкурсе, организованном Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний, крупнейшие предприятия Омской области представили лучшие практики в сфере управления качеством. Жюри оценивало систему разработки и подготовки документации, а также работу службы с декларациями о соответствии качеству продукции. Ежегодно Омский завод регистрирует более 100 таких деклараций. Этими документами специалисты «Газпромнефть-СМ» систематически подтверждают партнёрам и потребителям соответствие смазочных материалов самым высоким требованиям и стандартам качества. ​