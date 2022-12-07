«Самое правильное здравоохранение — профилактическое!»

Это не значит, что от мяса надо совсем отказаться, это источник белка и витаминов, но рекомендуемая норма потребления 350–500 граммов красного мяса в неделю. Разнообразить рацион полезно птицей, рыбой- это источник омега-3, не забывайте про овощи и фрукты, клетчатка благотворно действует на пищеварительную систему. Негативно влияет на организм и ультрафиолетовое излучение, находясь длительно на солнце нужно, обязательно использовать крем как средство защиты. Не забывайте о физической активности. Всего 30 минут умеренных упражнений каждый день позволят существенно снизить риск развития рака.