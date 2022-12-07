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«Самое правильное здравоохранение — профилактическое!»

Сегодня, 11:10
Фото: 12 канал
Плановые осмотры у врача и диспансеризация — это единственный способ заподозрить рак на ранней стадии.

Омские онкологи призывают омичей не откладывать визит к доктору. По прогнозам международного агентства по изучению рака в течение следующих 20 лет количество новых случаев онкозаболеваний будет увеличиваться. Для того, чтобы снизить риски их развития нужно придерживаться некоторых правил. Самое главное- регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров. Для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь, нужно отказаться от вредных привычек: табак, алкоголь провоцируют процесс перерождения клеток в злокачественные.

Риск развития рака легких, а это одно из самых часто встречающихся заболеваний у омичей, до 30 раз выше у курящего человека. Важную роль в профилактике онкозаболеваний играет питание. Специалисты советуют не злоупотреблять красным мясом. Говядина, телятина, свинина, баранина, конина-их международная ассоциация по исследованию рака относит к категории вероятно канцерогенных продуктов (cancer с латинского «рак»), а то мясо, что подвергалось термической обработке, т.е коптилось, жарилось, доказано канцерогенным, провоцирующим онкологию.

Фото: 12 канал

Это не значит, что от мяса надо совсем отказаться, это источник белка и витаминов, но рекомендуемая норма потребления 350–500 граммов красного мяса в неделю. Разнообразить рацион полезно птицей, рыбой- это источник омега-3, не забывайте про овощи и фрукты, клетчатка благотворно действует на пищеварительную систему. Негативно влияет на организм и ультрафиолетовое излучение, находясь длительно на солнце нужно, обязательно использовать крем как средство защиты. Не забывайте о физической активности. Всего 30 минут умеренных упражнений каждый день позволят существенно снизить риск развития рака.

Фото: 12 канал

На что еще следует обратить внимание, чтобы не пропустить онкологическое заболевание? Истории тех, кто знает, что пренебрежительное отношение к себе обходится слишком дорого — об этом сегодня вечером вы узнаете в программе «Медицинская академия» 7 декабря в 20.00.

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/meditsinskaya-akademiya/

#Общество#Омск#Омская область
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