«Самое правильное здравоохранение — профилактическое!»

Омские онкологи призывают омичей не откладывать визит к доктору. По прогнозам международного агентства по изучению рака в течение следующих 20 лет количество новых случаев онкозаболеваний будет увеличиваться. Для того, чтобы снизить риски их развития нужно придерживаться некоторых правил. Самое главное- регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров. Для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь, нужно отказаться от вредных привычек: табак, алкоголь провоцируют процесс перерождения клеток в злокачественные.
Риск развития рака легких, а это одно из самых часто встречающихся заболеваний у омичей, до 30 раз выше у курящего человека. Важную роль в профилактике онкозаболеваний играет питание. Специалисты советуют не злоупотреблять красным мясом. Говядина, телятина, свинина, баранина, конина-их международная ассоциация по исследованию рака относит к категории вероятно канцерогенных продуктов (cancer с латинского «рак»), а то мясо, что подвергалось термической обработке, т.е коптилось, жарилось, доказано канцерогенным, провоцирующим онкологию.
Это не значит, что от мяса надо совсем отказаться, это источник белка и витаминов, но рекомендуемая норма потребления 350–500 граммов красного мяса в неделю. Разнообразить рацион полезно птицей, рыбой- это источник омега-3, не забывайте про овощи и фрукты, клетчатка благотворно действует на пищеварительную систему. Негативно влияет на организм и ультрафиолетовое излучение, находясь длительно на солнце нужно, обязательно использовать крем как средство защиты. Не забывайте о физической активности. Всего 30 минут умеренных упражнений каждый день позволят существенно снизить риск развития рака.
На что еще следует обратить внимание, чтобы не пропустить онкологическое заболевание? Истории тех, кто знает, что пренебрежительное отношение к себе обходится слишком дорого — об этом сегодня вечером вы узнаете в программе «Медицинская академия» 7 декабря в 20.00.
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