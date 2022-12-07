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Омич задержал угонщика автомобиля до приезда полиции

Сегодня, 08:53
Фото: 1MI
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17-летний сельчанин угнал у женщины автомобиль и чуть не спровоцировал ДТП. Его задержал местный житель.

По сообщению УМВД России по Омской области, в полицию обратилась жительница деревни Николаевка. Она рассказала, что у нее пропал автомобиль ВАЗ-2112. Сумма ущерба составила 135 тыс рублей.

Выяснилось, что женщина ненадолго отошла в магазин, а машину оставила заведенную. Вернувшись, сельчанка обнаружила пропажу.

Затем полицейским позвонил местный житель и рассказал, что удерживает на дороге Оконешниково-Калачинск подозрительного водителя, который чуть не спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу.

На вызов сразу выехали госавтоинспекторы, которые и задержали молодого человека, управлявшего украденным автомобилем. Его доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что автомобиль украл 17-летний сельчанин. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а автомобиль возвращен владелице.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Оконешниковский район#Уголовное дело#Угон#Угон автомобиля#Полиция
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