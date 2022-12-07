Омич задержал угонщика автомобиля до приезда полиции

По сообщению УМВД России по Омской области, в полицию обратилась жительница деревни Николаевка. Она рассказала, что у нее пропал автомобиль ВАЗ-2112. Сумма ущерба составила 135 тыс рублей.
Выяснилось, что женщина ненадолго отошла в магазин, а машину оставила заведенную. Вернувшись, сельчанка обнаружила пропажу.
Затем полицейским позвонил местный житель и рассказал, что удерживает на дороге Оконешниково-Калачинск подозрительного водителя, который чуть не спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу.
На вызов сразу выехали госавтоинспекторы, которые и задержали молодого человека, управлявшего украденным автомобилем. Его доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что автомобиль украл 17-летний сельчанин. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а автомобиль возвращен владелице.