В российских аэропортах проверят топливо после инцидента в Сибири

Росавиация призвала усилить контроль за качеством топлива для самолетов. Внимание на проблему обратили после инцидента 26 ноября. Тогда в аэропорту Новокузнецка при сливе отстоя авиационного керосина обнаружили мелкодисперсные частицы белого цвета неизвестного происхождения. После дополнительной проверки аналогичные вещества нашли и в расходном резервуаре новой партии керосина. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на минтранс РФ.