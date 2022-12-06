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В российских аэропортах проверят топливо после инцидента в Сибири

Сегодня, 02:43
Фото: 1MI
иллюстрация
Введены дополнительные внеплановые проверки качества.

Росавиация призвала усилить контроль за качеством топлива для самолетов. Внимание на проблему обратили после инцидента 26 ноября. Тогда в аэропорту Новокузнецка при сливе отстоя авиационного керосина обнаружили мелкодисперсные частицы белого цвета неизвестного происхождения. После дополнительной проверки аналогичные вещества нашли и в расходном резервуаре новой партии керосина. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на минтранс РФ.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько выпустил директиву по безопасности полетов для операторов и организаций, заправляющий борта. Документ позволит усилить контроль качества топлива на всех этапах. Он обязывает проводить внеплановую проверку запасов керосина и поступающего топлива, а также обеспечить наличие запасных фильтров у оборудования для эксплуатации топлива.

Отметим, после обнаружения некачественного керосина в Новокузнецке вылет четырех самолетов 26 ноября задержали. Два борта улетели с часовой задержкой на дозаправку в соседние аэропорты, еще два вылетели позже расписания на 12 и более 16 часов.

#Общество#Происшествия#Новости#Россия#Самолет#Проверка
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