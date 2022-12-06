Онкологию уже на последних стадиях все чаще стали выявлять омские врачи

У нас были случаи, когда мы выезжали в районы и находили женщин, которые гинеколога посещали после родов еще в Советском Союзе. Представляете, это было относительно недавно. Я в день смотрю не одного пациента и когда начинаешь беседовать, расспрашивать ключевая фраза «Я всегда был здоров к врачу в принципе не ходил». А результаты обследований, осмотр говорят о том, что обратись человек к доктору еще год- два назад, уже бы заподозрили и обнаружили бы рак. И таких случаев тысячи. Не так страшно стать пациентом онкологического диспансера, страшно прийти сюда поздно, когда возможности помочь уже ограничены.