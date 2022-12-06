Онкологию уже на последних стадиях все чаще стали выявлять омские врачи

Дело в том, что многие люди просто боялись обращаться за медицинской помощью, несмотря на тревожные симптомы. Онкологи для таких пациентов делают все возможное, но подчеркивают, в борьбе с раком ключевую роль играет время, ведь самые распространенные виды этого страшного заболевания легко обнаруживаются и успешно лечатся, при условии, что выявлены на ранних стадиях. Поэтому врачи призывают омичей, даже если ничего не беспокоит, пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, ведь в самом начале рак никак себя не проявляет и в большинстве случаев не дает никаких симптомов.
Главный врач областного онкологического диспансера Дмитрий Маркелов подчеркивает, большинство пациентов с третьей, четвертой стадией даже не могут вспомнить, когда были у врача в последний раз:
У нас были случаи, когда мы выезжали в районы и находили женщин, которые гинеколога посещали после родов еще в Советском Союзе. Представляете, это было относительно недавно. Я в день смотрю не одного пациента и когда начинаешь беседовать, расспрашивать ключевая фраза «Я всегда был здоров к врачу в принципе не ходил». А результаты обследований, осмотр говорят о том, что обратись человек к доктору еще год- два назад, уже бы заподозрили и обнаружили бы рак. И таких случаев тысячи. Не так страшно стать пациентом онкологического диспансера, страшно прийти сюда поздно, когда возможности помочь уже ограничены.
Врачи подчеркивают, что из-за пандемии коронавируса в регионе пришлось перестраивать саму систему здравоохранения и отменять плановые осмотры и диспансеризацию, но сейчас, когда ограничения сняты, для профилактики онкологических заболеваний необходимо обследоваться.
Диспансеризация не случайно проводится 1 раз в 3 года для граждан от 18 до 39 лет. И ежегодно для тех, кто старше 40 лет, поскольку именно в этом возрасте растет риск развития онколопатологий. Но важное условие, отмечают онкологи, она не должна проводиться для галочки ни со стороны врачей, ни со стороны пациентов.
Человек, который приходит на прием должен честно рассказать о том, что его беспокоит, а доктор в зависимости от этих жалоб выберет дальнейшую тактику обследования пациентов.
Как не пропустить онкологические заболевания? какие тревожные симптомы, если они вдруг появились, ни в коем случае не стоит игнорировать, и что делать, чтобы снизить риск развития рака. Ответы на эти важнейшие для жизни вопросы лучшие онкологи региона дали автору и ведущей программы «Медицинская академия» Анастасии Галаевой.
Смотрите программу на 12 канале в среду, 7 декабря в 20:00 и 8 декабря в 11 часов 15 минут. И будьте здоровы!
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