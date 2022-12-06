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Онкологию уже на последних стадиях все чаще стали выявлять омские врачи

Сегодня, 09:38
Фото: 12 канал
Таковы печальные последствия пандемии коронавируса

Дело в том, что многие люди просто боялись обращаться за медицинской помощью, несмотря на тревожные симптомы. Онкологи для таких пациентов делают все возможное, но подчеркивают, в борьбе с раком ключевую роль играет время, ведь самые распространенные виды этого страшного заболевания легко обнаруживаются и успешно лечатся, при условии, что выявлены на ранних стадиях. Поэтому врачи призывают омичей, даже если ничего не беспокоит, пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, ведь в самом начале рак никак себя не проявляет и в большинстве случаев не дает никаких симптомов.

Главный врач областного онкологического диспансера Дмитрий Маркелов подчеркивает, большинство пациентов с третьей, четвертой стадией даже не могут вспомнить, когда были у врача в последний раз:

Дмитрий Маркелов
Фото: 12 канал

У нас были случаи, когда мы выезжали в районы и находили женщин, которые гинеколога посещали после родов еще в Советском Союзе. Представляете, это было относительно недавно. Я в день смотрю не одного пациента и когда начинаешь беседовать, расспрашивать ключевая фраза «Я всегда был здоров к врачу в принципе не ходил». А результаты обследований, осмотр говорят о том, что обратись человек к доктору еще год- два назад, уже бы заподозрили и обнаружили бы рак. И таких случаев тысячи. Не так страшно стать пациентом онкологического диспансера, страшно прийти сюда поздно, когда возможности помочь уже ограничены.

Врачи подчеркивают, что из-за пандемии коронавируса в регионе пришлось перестраивать саму систему здравоохранения и отменять плановые осмотры и диспансеризацию, но сейчас, когда ограничения сняты, для профилактики онкологических заболеваний необходимо обследоваться.

Диспансеризация не случайно проводится 1 раз в 3 года для граждан от 18 до 39 лет. И ежегодно для тех, кто старше 40 лет, поскольку именно в этом возрасте растет риск развития онколопатологий. Но важное условие, отмечают онкологи, она не должна проводиться для галочки ни со стороны врачей, ни со стороны пациентов.

Фото: 12 канал

Человек, который приходит на прием должен честно рассказать о том, что его беспокоит, а доктор в зависимости от этих жалоб выберет дальнейшую тактику обследования пациентов.

Как не пропустить онкологические заболевания? какие тревожные симптомы, если они вдруг появились, ни в коем случае не стоит игнорировать, и что делать, чтобы снизить риск развития рака. Ответы на эти важнейшие для жизни вопросы лучшие онкологи региона дали автору и ведущей программы «Медицинская академия» Анастасии Галаевой.

Фото: 12 канал

Смотрите программу на 12 канале в среду, 7 декабря в 20:00 и 8 декабря в 11 часов 15 минут. И будьте здоровы!

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/meditsinskaya-akademiya/

#Омск#Общество#Статистика
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