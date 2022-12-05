2023 рубля в подарок: АТБ объявил о предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ»

*Акция «100% кэшбэк от кролика АТБ». Срок проведения: 01.12.-31.12.2022. Участники акции — клиенты Банка (не работники Банка), без просроченной задолженности, заключившие в период акции с Банком Кредитный договор и договор Карты по тарифу «Универсальная карта» впервые (или по истечении 6 мес. с прекращения предыдущего Кредитного договора); общее кол-во Участников — 2023. Выплата призов (кэшбэк**) до 27.01.2023. в размере 100% осуществляется на первые 2023 руб. покупок (при сумме трат Участником не менее 2023 руб.) однократно; на сумму покупок Участника более 2023 руб. до 75 000 руб. кэшбэк 1,5%***; от 75 000 руб. кэшбэк 5%***. Общая сумма выплаты кэшбэк на счет Карты, с помощью которой в период Акции совершались покупки Участником, не более 4000 руб. на каждого Участника.