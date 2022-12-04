Телевизионная аллея «Народных героев»

Интервью в студии с сюрпризом. Каждый герой смотрит на себя со стороны. Кадры вручения премии синхронизируются с реакцией человека во время просмотра. Церемонию награждения «Народных героев» 12 канал всегда транслирует в прямом эфире. В этом году пошли дальше — вывели истории победителей на первый план. 11 номинаций — 11 историй о людях, чьи дела и поступки внесли весомый вклад в жизнь региона.