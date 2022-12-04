Телевизионная аллея «Народных героев»

Истории лауреатов региональной премии «Народный герой» получили телевизионное продолжение. Искренние интервью о подвигах, которые совершаются каждый день.
«Концепция нашего проекта располагает к искренности, потому что те вещи, которые рассказывают герои на интервью, наверное, в обыденной жизни может быть никому и не говорят. А когда они сидят перед шестью телекамерами — это такое увеличительное стекло и все эмоции видны буквально: в мимике, в движениях. Они делятся секретами», — Наталья Змага ведущая программы «Народный герой».
Интервью в студии с сюрпризом. Каждый герой смотрит на себя со стороны. Кадры вручения премии синхронизируются с реакцией человека во время просмотра. Церемонию награждения «Народных героев» 12 канал всегда транслирует в прямом эфире. В этом году пошли дальше — вывели истории победителей на первый план. 11 номинаций — 11 историй о людях, чьи дела и поступки внесли весомый вклад в жизнь региона.
Идею проекта предложил генеральный директор 12 канала Артём Серов: «Конечно, это благое дело. Мы с удовольствием и радостью поддержали этот проект, выступили его соорганизаторами, а во-вторых сделали некое продолжение — такие развёрнутые истории победителей. Более того в рамках этой номинации мы же определяли и своих героев — героев наших сюжетов. Их было 12 человек».
Помимо интервью в студии каждого народного героя съемочная группа 12 канала сопровождает и во время трудовых будней. Например, зрители увидят в программе эксклюзивные кадры из трёх операционных клинического омского онкологического диспансера.
Максим Концедалов, руководитель оргкомитета премии «Народный герой»: «Я очень благодарен 12 каналу. Мы с каждым разом, с каждой новой премией совершенствуем нашу идею. И в этом году у нас были инновации. Вы рассказываете более подробно и уже после церемонии о каждом из наших замечательных героев. На самом деле это очень заряжает, когда ты видишь те искренние, не придуманные истории — это вдохновляет и соответственно даёт силы и энергию, чтобы это всё продолжать».
Прогуляться по телевизионной аллее славы народных героев зрители могут каждый четверг.