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#ГудДжоб подкаст на 12 канале: все о хоккее без купюр!

Сегодня, 12:00
Фото: 12 канал
Что будет, если двух спортивных журналистов и одного хоккеиста посадить перед микрофонами в одной студии? Правильно! Получится спортивный подкаст!

Пилотный выпуск «ГудДжоб» подкаста вышел 14 сентября в день рождения 12 канала и с тех пор каждый понедельник в 11:15 в прямой эфир врывается трио хоккейных экспертов, за которыми пристально наблюдает не только зритель, но и копия экс-главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, чья коронная фраза «Good Job» и была использована для названия программы.

Фото: 12 канал

Первый в истории омского ТВ телевизионный подкаст «ГудДжоб» — это 30 минут только хоккея и ничего больше! Ведущие подкаста — Максим Гречанин и Петр Смольников вместе с постоянным участником — чемпионом МХЛ и тренером Академии «Авангард» Алексеем Кондратьевым говорят на темы, которые мало кто осмеливается обсуждать.

А они — самые разнообразные и омским хоккеем не ограничиваются. Почему главный тренер СКА ходит в рваных штанах, какая Лига колхознее — КХЛ или НХЛ, что не так со строящейся ледовой ареной в Новосибирске?

Одна из фишек «ГудДжоб» подкаста — живое общение с болельщиками. Зрители 12 канала принимают самое активное участие в программе, задают вопросы и высказывают свое мнение, становятся неотъемлемой частью подкаста!

Остро, непринужденно, с огоньком и обильной порцией юмора — подкастное трио новым подходом к хоккею уже завоевывает сердца болельщиков! Вот лишь некоторые отзывы от зрителей:
 — «Я являюсь болельщиком „Авангарда“ с 1998 года. Благодарю Максима, Петра и Алексея за то, что вы делаете. Такого в омском телеэфире никогда не было!»
 — «Спасибо за такие подкасты!»
 — «Крутой подкаст:)»
 — «Приятно видеть пару понимающих в хоккее людей. Очень интересно»

Все выпуски доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/guddzhob/

#Общество#Омск#Омская область
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