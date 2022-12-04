ГудДжоб подкаст на 12 канале: все о хоккее без купюр!

Остро, непринужденно, с огоньком и обильной порцией юмора — подкастное трио новым подходом к хоккею уже завоевывает сердца болельщиков! Вот лишь некоторые отзывы от зрителей:

— «Я являюсь болельщиком „Авангарда“ с 1998 года. Благодарю Максима, Петра и Алексея за то, что вы делаете. Такого в омском телеэфире никогда не было!»

— «Спасибо за такие подкасты!»

— «Крутой подкаст:)»

— «Приятно видеть пару понимающих в хоккее людей. Очень интересно»