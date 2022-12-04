ГудДжоб подкаст на 12 канале: все о хоккее без купюр!

Пилотный выпуск «ГудДжоб» подкаста вышел 14 сентября в день рождения 12 канала и с тех пор каждый понедельник в 11:15 в прямой эфир врывается трио хоккейных экспертов, за которыми пристально наблюдает не только зритель, но и копия экс-главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, чья коронная фраза «Good Job» и была использована для названия программы.
Первый в истории омского ТВ телевизионный подкаст «ГудДжоб» — это 30 минут только хоккея и ничего больше! Ведущие подкаста — Максим Гречанин и Петр Смольников вместе с постоянным участником — чемпионом МХЛ и тренером Академии «Авангард» Алексеем Кондратьевым говорят на темы, которые мало кто осмеливается обсуждать.
А они — самые разнообразные и омским хоккеем не ограничиваются. Почему главный тренер СКА ходит в рваных штанах, какая Лига колхознее — КХЛ или НХЛ, что не так со строящейся ледовой ареной в Новосибирске?
Одна из фишек «ГудДжоб» подкаста — живое общение с болельщиками. Зрители 12 канала принимают самое активное участие в программе, задают вопросы и высказывают свое мнение, становятся неотъемлемой частью подкаста!
Остро, непринужденно, с огоньком и обильной порцией юмора — подкастное трио новым подходом к хоккею уже завоевывает сердца болельщиков! Вот лишь некоторые отзывы от зрителей:
— «Я являюсь болельщиком „Авангарда“ с 1998 года. Благодарю Максима, Петра и Алексея за то, что вы делаете. Такого в омском телеэфире никогда не было!»
— «Спасибо за такие подкасты!»
— «Крутой подкаст:)»
— «Приятно видеть пару понимающих в хоккее людей. Очень интересно»
Все выпуски доступны по ссылке —