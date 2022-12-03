Очередной обман. Омская учительница перевела мошенникам полмиллиона рублей

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 дистанционных преступлений.
Одной из жертв телефонных мошенников стала 56-летняя учительница из Колосовского района.
Ей позвонили аферисты, которые представились сотрудниками безопасности банка. Они сообщили, что кто-то подал заявку и пытается оформить кредит на ее имя. Помимо этого, «банкиры» посоветовали следовать их инструкциям для «улучшения кредитного потенциала». Сельчанка, поверив мошенникам, оформила в двух банках кредиты и совершила перевела на «безопасный счет» 500 тыс рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Отметим, что это не единичный случай. В последнее время все больше людей попадаются на удочку аферистов. Например, недавно жертвой аналогичной схемы обмана стал омич, который перевел мошенникам больше 6,5 млн рублей.