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Очередной обман. Омская учительница перевела мошенникам полмиллиона рублей

Сегодня, 05:30
Фото: 1MI
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Учительница из Омской области перевела мошенникам 500 тысяч рублей

Жертвой телефонных мошенников стала 56-летняя учительница из Колосовского района.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 дистанционных преступлений.

Одной из жертв телефонных мошенников стала 56-летняя учительница из Колосовского района.

Ей позвонили аферисты, которые представились сотрудниками безопасности банка. Они сообщили, что кто-то подал заявку и пытается оформить кредит на ее имя. Помимо этого, «банкиры» посоветовали следовать их инструкциям для «улучшения кредитного потенциала». Сельчанка, поверив мошенникам, оформила в двух банках кредиты и совершила перевела на «безопасный счет» 500 тыс рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Отметим, что это не единичный случай. В последнее время все больше людей попадаются на удочку аферистов. Например, недавно жертвой аналогичной схемы обмана стал омич, который перевел мошенникам больше 6,5 млн рублей.

Отдал свое и заемное. Омич перевел «сотрудникам банка» больше 6,5 млн рублей
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#Юлия Бармина#Происшествия#Мошенники#Новости#Омская область#Омск#Уголовное дело#Телефонные мошенники#Учительница
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