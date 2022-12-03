Очередной обман. Омская учительница перевела мошенникам полмиллиона рублей

Ей позвонили аферисты, которые представились сотрудниками безопасности банка. Они сообщили, что кто-то подал заявку и пытается оформить кредит на ее имя. Помимо этого, «банкиры» посоветовали следовать их инструкциям для «улучшения кредитного потенциала». Сельчанка, поверив мошенникам, оформила в двух банках кредиты и совершила перевела на «безопасный счет» 500 тыс рублей.