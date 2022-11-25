Отдал свое и заемное. Омич перевел «сотрудникам банка» больше 6,5 млн рублей

Омичу посоветовали срочно снять все сбережения, взять кредит на максимально возможную сумму и перевести на так называемые «безопасные» счета. Следуя инструкциям, омич перевел несколькими операциями 400 тыс. рублей сбережений, а кредитов взял больше, чем на 6 млн рублей. Собеседники заверили, что как только они найдут недобросовестных банковских работников, деньги вернутся, а кредиты аннулируются.