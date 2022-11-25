Отдал свое и заемное. Омич перевел «сотрудникам банка» больше 6,5 млн рублей

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила об очередном случае телефонного мошенничества. В отдел полиции № 6 обратился 56-летний житель Октябрьского округа.
Мужчина рассказал, что в конце октября ему позвонили «сотрудники» службы безопасности банка. Мошенники сказали, что произошла утечка персональных данных клиента и неизвестные пытаются оформить кредит по доверенности от его имени. И попросили содействия, чтобы выявить «недобросовестных работников банка».
Омичу посоветовали срочно снять все сбережения, взять кредит на максимально возможную сумму и перевести на так называемые «безопасные» счета. Следуя инструкциям, омич перевел несколькими операциями 400 тыс. рублей сбережений, а кредитов взял больше, чем на 6 млн рублей. Собеседники заверили, что как только они найдут недобросовестных банковских работников, деньги вернутся, а кредиты аннулируются.
Когда пришло время первого платежа по кредиту, омич понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Омская полиция предостерегает граждан: необходимо соблюдать осторожность при общении по телефону и в сети Интернет. Работники банков и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят клиентам по вопросам сохранности их сбережений — запомните это и расскажите своим близким!