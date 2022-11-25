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Отдал свое и заемное. Омич перевел «сотрудникам банка» больше 6,5 млн рублей

Сегодня, 09:25
Фото: скриншот видео: УМВД Омской области

Представители «банка» снова поймали на крючок многомилионных кредитов пожилого омича

Настоящие службы безопасности никогда не звонят и не пишут клиентам банков. Очередные мошенники выдали омичу инструкцию, как «защитить» сбережения. В итоге омич влез в огромные кредиты.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила об очередном случае телефонного мошенничества. В отдел полиции № 6 обратился 56-летний житель Октябрьского округа.

Мужчина рассказал, что в конце октября ему позвонили «сотрудники» службы безопасности банка. Мошенники сказали, что произошла утечка персональных данных клиента и неизвестные пытаются оформить кредит по доверенности от его имени. И попросили содействия, чтобы выявить «недобросовестных работников банка».

Омичу посоветовали срочно снять все сбережения, взять кредит на максимально возможную сумму и перевести на так называемые «безопасные» счета. Следуя инструкциям, омич перевел несколькими операциями 400 тыс. рублей сбережений, а кредитов взял больше, чем на 6 млн рублей. Собеседники заверили, что как только они найдут недобросовестных банковских работников, деньги вернутся, а кредиты аннулируются.

Когда пришло время первого платежа по кредиту, омич понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Омская полиция предостерегает граждан: необходимо соблюдать осторожность при общении по телефону и в сети Интернет. Работники банков и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят клиентам по вопросам сохранности их сбережений — запомните это и расскажите своим близким!

Все та же схема. Омич перевел 1,4 млн рублей «сотрудникам банка»
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#Омск#Мошенники#Новости#ГУ МВД#Интернет#Телефонные мошенники#Кредит#Сбережения#Видео#Дарья Зыкова
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