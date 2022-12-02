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В Нижегородской области появится завод по производству поликремния

Сегодня, 14:44
Производить поликремний будет ООО «Евразия». Запуск предприятия в Нижегородской области состоится, когда из Италии перевезут все необходимое оборудование.

Данной информацией поделились в пресс-службе областного руководства, пишет INFOX.RU. 29 ноября с Корпорацией развития Нижегородской области было подписано соответствующее соглашение.

Заместитель главы региона Андрей Саносян рассказал, что на финансирование проекта планируют направить сумму, которая составит порядка 10 миллиардов рублей. К старту запуска на предприятии появятся 500 новых рабочих мест.

Сырой поликристаллический кремний используется в создании солнечных панелей и микрочипов. Производство поликремния будет осуществляться на собственном оборудовании, транспортируемом с действующего производства.

#Экономика
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