Придумала легкий способ заработать. Бухгалтер омской школы выписывала себе премии

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на главного бухгалтера одной из школ Омска. Она обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.
Следователи выяснили, что женщина похитила 87 тыс рублей, незаконно начисляя себе большую сумму в заработную плату. Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело передали в суд.
Напомним, что в прошлом месяце задержали бухгалтера, которая скрывалась от следствия 18 лет. Женщина похитила у омского Почтамта 17 млн рублей.