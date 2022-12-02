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Придумала легкий способ заработать. Бухгалтер омской школы выписывала себе премии

Сегодня, 02:35
Фото: 1MI

Бухгалтер омской школы незаконно начисляла себе премии

Женщина добавляла к своей зарплате определенную сумму денег, которую похищала у школы.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на главного бухгалтера одной из школ Омска. Она обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

Следователи выяснили, что женщина похитила 87 тыс рублей, незаконно начисляя себе большую сумму в заработную плату. Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело передали в суд.

Напомним, что в прошлом месяце задержали бухгалтера, которая скрывалась от следствия 18 лет. Женщина похитила у омского Почтамта 17 млн рублей.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Следственный комитет#Уголовное дело#Бухгалтер
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