Добегалась. В Омске арестовали бухгалтера, которая скрывалась от следствия 18 лет

В Омске арестовали 49-летнюю уроженку Тюменской области, которая обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, с 2001 по 2004 годы она работала бухгалтером омского Почтамта. Женщина использовала свое служебное положение и похитила 17 млн рублей. Организации был причинен ущерб в особо крупном размере.
По предварительным данным, женщина использовала подложные распорядительные письма разных компаний и по поддельным платежным поручениям перечисляла деньги Почтамта на расчетные счета других фирм и граждан. Затем она обналичивала эти средства и похищала. После преступления она удаляла из системы информацию о проведенных операциях.
Недостачу выявили во время инвентаризации, которая проходила из-за реорганизации филиалов почтовой связи. Следователи допросили представителя компании и свидетелей, а также провели ряд экспертиз.
Отметим, что подозреваемая 18 лет находилась в розыске. Ее задержали в ноябре 2022 года и доставили в Омск. Расследование продолжается.