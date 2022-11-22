Добегалась. В Омске арестовали бухгалтера, которая скрывалась от следствия 18 лет

По предварительным данным, женщина использовала подложные распорядительные письма разных компаний и по поддельным платежным поручениям перечисляла деньги Почтамта на расчетные счета других фирм и граждан. Затем она обналичивала эти средства и похищала. После преступления она удаляла из системы информацию о проведенных операциях.