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Добегалась. В Омске арестовали бухгалтера, которая скрывалась от следствия 18 лет

Сегодня, 06:23
Фото: 1MI

В Омске арестовали бухгалтера, которая похитила 17 млн рублей у Почтамта

Женщина похитила огромную сумму денег, когда работала бухгалтером омского Почтамта.

В Омске арестовали 49-летнюю уроженку Тюменской области, которая обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, с 2001 по 2004 годы она работала бухгалтером омского Почтамта. Женщина использовала свое служебное положение и похитила 17 млн рублей. Организации был причинен ущерб в особо крупном размере.

По предварительным данным, женщина использовала подложные распорядительные письма разных компаний и по поддельным платежным поручениям перечисляла деньги Почтамта на расчетные счета других фирм и граждан. Затем она обналичивала эти средства и похищала. После преступления она удаляла из системы информацию о проведенных операциях.

Недостачу выявили во время инвентаризации, которая проходила из-за реорганизации филиалов почтовой связи. Следователи допросили представителя компании и свидетелей, а также провели ряд экспертиз.

Отметим, что подозреваемая 18 лет находилась в розыске. Ее задержали в ноябре 2022 года и доставили в Омск. Расследование продолжается.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Россия#Уголовное дело#Мошенники#Розыск
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