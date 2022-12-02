Компания из Москвы в семь раз увеличила объем производства одежды для детей

Компания Mimibaby ежегодно выпускает более 12 тыс. единиц продукции — это повседневная одежда для детей в возрасте до пяти лет. В Москве предприятие работает с 2017 года. В производстве используются натуральные ткани российского производства, продукция компании реализуется на Wildberries, Ozon, в магазинах сети «Золотое яблоко».