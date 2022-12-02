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Компания из Москвы в семь раз увеличила объем производства одежды для детей

Сегодня, 14:15
Фото: 1MI
Московский производитель детской одежды и аксессуаров Mimibaby повысил объемы производства в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Московские предприятия активно работают в направлении замещения иностранных брендов, ушедших с российского рынка. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Как отметил Овчинский, в сфере производства детских товаров в российской столице работают порядка 30 средних и крупных предприятий. Активно развиваются молодые компании, которые постепенно занимают освободившиеся после ухода иностранных брендов ниши. 

Компания Mimibaby ежегодно выпускает более 12 тыс. единиц продукции — это повседневная одежда для детей в возрасте до пяти лет. В Москве предприятие работает с 2017 года. В производстве используются натуральные ткани российского производства, продукция компании реализуется на Wildberries, Ozon, в магазинах сети «Золотое яблоко».

#Экономика
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