Компания из Москвы в семь раз увеличила объем производства одежды для детей

Московские предприятия активно работают в направлении замещения иностранных брендов, ушедших с российского рынка. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.
Как отметил Овчинский, в сфере производства детских товаров в российской столице работают порядка 30 средних и крупных предприятий. Активно развиваются молодые компании, которые постепенно занимают освободившиеся после ухода иностранных брендов ниши.
Компания Mimibaby ежегодно выпускает более 12 тыс. единиц продукции — это повседневная одежда для детей в возрасте до пяти лет. В Москве предприятие работает с 2017 года. В производстве используются натуральные ткани российского производства, продукция компании реализуется на Wildberries, Ozon, в магазинах сети «Золотое яблоко».