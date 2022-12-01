Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске открылась регистрация на Рождественский полумарафон

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI
Традиционный забег пройдет 7 января на Соборной площади.

В Омске 28 ноября открылась регистрация на Рождественский полумарафон. Ежегодное мероприятие по традиции пройдет 7 января 2023 года. Регистрация продлится до 31 декабря. Участников ждут соревнования в беге на двух дистанциях — 21.1 км и 10.55 км. Также есть не соревновательный забег на дистанции 3 км. Старт забега будет на Соборной площади.

Принять участие в соревнованиях на длинной дистанции могут участники от 16 лет. В дистанции на 10.55 км могут участвовать от 14 лет. Что касается забега на 3 км, то к участию допускают всех желающих без возрастных ограничений. Однако те, кому еще не исполнилось 18 лет, могут участвовать в Полумарафоне только с согласия родителей или законных представителей.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Забег
Подпишитесь
Минстрой Омской области остался без главы и его заместителя
30 ноября 13:31
Великобритания ввела санкции против губернатора Омской области Буркова
Сегодня, 07:16
Ни прилететь, ни улететь. Рано утром в омском аэропорту произошли задержки самолетов
Сегодня, 03:22
Вытащили из лап смерти. В Омской области пеликана отогрели с рыбкой в баньке
30 ноября 06:31
Суровый сибирский мороз. Из-за холодной погоды на Левобережье Омска сломался светофор
30 ноября 10:57
Омские кинотеатры решили перепрофилировать из-за колоссального падения выручки
Сегодня, 02:34