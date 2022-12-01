В Омске открылась регистрация на Рождественский полумарафон

В Омске 28 ноября открылась регистрация на Рождественский полумарафон. Ежегодное мероприятие по традиции пройдет 7 января 2023 года. Регистрация продлится до 31 декабря. Участников ждут соревнования в беге на двух дистанциях — 21.1 км и 10.55 км. Также есть не соревновательный забег на дистанции 3 км. Старт забега будет на Соборной площади.
Принять участие в соревнованиях на длинной дистанции могут участники от 16 лет. В дистанции на 10.55 км могут участвовать от 14 лет. Что касается забега на 3 км, то к участию допускают всех желающих без возрастных ограничений. Однако те, кому еще не исполнилось 18 лет, могут участвовать в Полумарафоне только с согласия родителей или законных представителей.