В Омске открылась регистрация на Рождественский полумарафон

Принять участие в соревнованиях на длинной дистанции могут участники от 16 лет. В дистанции на 10.55 км могут участвовать от 14 лет. Что касается забега на 3 км, то к участию допускают всех желающих без возрастных ограничений. Однако те, кому еще не исполнилось 18 лет, могут участвовать в Полумарафоне только с согласия родителей или законных представителей.