Омичи, живущие на территории бывшей воинской части, замерзают в своих домах

Но, если для одних — это чрезвычайная ситуация, для других — уже привычная жизнь. Почти 60 омских многоэтажек могут повторить судьбу дома № 53 по ул. XX Партсъезда, где летом 2022 года обрушилась торцевая стена. Это темы нового выпуска программы «Управдом» на 12 канале.
Жители поселка 111-ая Стройплощадка спят в шерстяной одежде, шапках и носках. Температура в квартирах не поднимается выше 15 градусов.
Поселок 111-ая Стройплощадка — это шесть малоэтажных домов, расположенных на территории ликвидированной воинской части в Старом Кировске. Ранее и жилые постройки, и производственные помещения здесь находились на балансе Минобороны. Пару лет назад все имущество перешло в ведомство Администрации Омска, включая местную котельную. Летом 2022 года объект реконструировали: отремонтировали помещение и установили новые угольные котлы.
Местная жительница Елена Хилько предполагает, что работают они некачественно и не могут обеспечить дома теплом: «Когда была старая котельная, когда топили еще на мазуте, в домах было гораздо теплее. В этом году, когда сделали реконструкцию котельной, на уголь перевели, в квартирах стало просто холодно».
Редакция программы «Управдом» разбиралась в ситуации вместе с представителями Администрации Кировского округа. А Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко в эксклюзивном интервью расскажет, какую работу выполнили в регионе по выявлению потенциально опасных домов после обрушения дома в Нефтяниках.
Речь о бывших общежитиях, которые официально не имеют статуса аварийного жилья, но несут угрозу жильцам. В таких домах низкий уровень ответственности собственников и низкий процент оплаты за жилищно-коммунальные услуги. В результате управляющие компании отказываются обслуживать такие объекты, а жильцы не только самостоятельно не содержат общедомовое имущество, но и зачастую стимулируют его разрушение, например, выполняя несогласованные перепланировки и устанавливая в неположенных местах душевые кабины.
Что ждет такие дома? Смотрите в новом выпуске программы «Управдом» 1 декабря в 20:00 на 12 канале.
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