Омичи, живущие на территории бывшей воинской части, замерзают в своих домах

Речь о бывших общежитиях, которые официально не имеют статуса аварийного жилья, но несут угрозу жильцам. В таких домах низкий уровень ответственности собственников и низкий процент оплаты за жилищно-коммунальные услуги. В результате управляющие компании отказываются обслуживать такие объекты, а жильцы не только самостоятельно не содержат общедомовое имущество, но и зачастую стимулируют его разрушение, например, выполняя несогласованные перепланировки и устанавливая в неположенных местах душевые кабины.