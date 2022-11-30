Обокрал близких. Омич неоднократно воровал вещи у родственницы и собутыльника

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, за грабеж и кражу под стражу заключили жителя Центрального округа.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее дважды обокрал родственник, проживающий с ней в одной квартире. Первый раз он взломал замок на двери в её комнату и уркал золотые украшения на сумму 6 тыс рублей. А во второй раз, проделав те же махинации, украл телевизор стоимостью 15 тыс рублей. Украденное мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

Затем, с заявлением на того же мужчину в полицию обратился 46-летний омич. Он рассказал, что накануне выпивал с фигурантом и между ними возник конфликт из-за несуществующего долга. В результате ссоры злоумышленник избил потерпевшего и открыто похитил 2,6 тыс рублей.

В настоящее время похититель заключен под стражу. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.