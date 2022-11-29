Украл телефон из одного ломбарда и сдал в другой. В Омске задержали грабителя

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение о похищении мобильного телефона из комиссионного магазина.
В ломбард на улице Мельничная пришел мужчина и попросил показать ему два телефона. Как только продавец отвлекся, омич схватил один из гаджетов и выбежал на улицу. Сумма ущерба составила 4 тыс рублей.
После изучения записи с камер видеонаблюдения полицейские установили личность вора. Им оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за кражи.
В итоге, похититель телефона был задержан на улице Олега Кошевого. Гаджета при нем уже не было, омич сдал его в другой ломбард и получил за это 3 тыс рублей. Деньги мужчина потратил на алкоголь.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Телефонному вору грозит до четырех лет лишения свободы. Сотовый телефон изъят и в скором времени будет возвращен законному владельцу.