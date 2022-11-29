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Украл телефон из одного ломбарда и сдал в другой. В Омске задержали грабителя

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
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Омич отвлек приемщика в ломбарде и украл телефон

Теперь мужчине грозит тюрьма.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение о похищении мобильного телефона из комиссионного магазина.

В ломбард на улице Мельничная пришел мужчина и попросил показать ему два телефона. Как только продавец отвлекся, омич схватил один из гаджетов и выбежал на улицу. Сумма ущерба составила 4 тыс рублей.

После изучения записи с камер видеонаблюдения полицейские установили личность вора. Им оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за кражи.

В итоге, похититель телефона был задержан на улице Олега Кошевого. Гаджета при нем уже не было, омич сдал его в другой ломбард и получил за это 3 тыс рублей. Деньги мужчина потратил на алкоголь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Телефонному вору грозит до четырех лет лишения свободы. Сотовый телефон изъят и в скором времени будет возвращен законному владельцу.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Ломбард#Грабеж
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