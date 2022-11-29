Угон гужевого транспорта. У жителя Омской области уволокли последнее имущество

В дежурную часть обратился житель деревни Сергеевка с заявлением о хищении конных саней. У заявителя сгорел дом, и часть имущества, мужчина не успел вывезти. В том числе, на заднем дворе мужчина оставил конные сани. Вернувшись несколько дней спустя к сгоревшему дому, сельчанин обнаружил, что те пропали.