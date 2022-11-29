Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Угон гужевого транспорта. У жителя Омской области уволокли последнее имущество

Сегодня, 07:38
Фото: УМВД Омской области

В Омской области украденный транспорт выменяли на алкоголь

Актуальное преступление. Житель Омской области оставил сани рядом со своим сгоревшим домом, но их утащил ранее судимый житель соседней деревни.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о произошедшей краже в Оконешниковском районе. Полицейским пришлось разыскивать сани.

В дежурную часть обратился житель деревни Сергеевка с заявлением о хищении конных саней. У заявителя сгорел дом, и часть имущества, мужчина не успел вывезти. В том числе, на заднем дворе мужчина оставил конные сани. Вернувшись несколько дней спустя к сгоревшему дому, сельчанин обнаружил, что те пропали.

Сани похитил житель соседней деревни Ольховка, ранее судимый за кражу и угрозу убийством. 44-летний подозреваемый вину признал и рассказал, как развивались события. Он приехал в Сергеевку по личным делам, увидел чужие сани и привязал их к своим. «Лишние» сани он обменял на спиртное.

Похищенные сани вернули владельцу, следователи возбудили на «караванщика» уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».

#Происшествия#Новости#Омская область#Оконешниковский район#Уголовное дело#Транспорт#Кража#Дарья Зыкова
Подпишитесь
Стало известно, сколько омичи будут платить за услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года
Сегодня, 03:20
В Омске решили лишить статуса историческое здание штаба большевиков
Сегодня, 06:08
Выяснилось, сколько зарабатывают преподаватели и врачи в Омске
Сегодня, 08:49
В администрации Советского округа объяснили закупку, связанную с мобилизацией
Сегодня, 08:56
Стало известно, у кого закупят сладкие новогодние подарки от омского губернатора
Сегодня, 08:55
Работа «на дому». В Омске продают роскошную автомастерскую
Сегодня, 08:59