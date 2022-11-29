Угон гужевого транспорта. У жителя Омской области уволокли последнее имущество

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о произошедшей краже в Оконешниковском районе. Полицейским пришлось разыскивать сани.
В дежурную часть обратился житель деревни Сергеевка с заявлением о хищении конных саней. У заявителя сгорел дом, и часть имущества, мужчина не успел вывезти. В том числе, на заднем дворе мужчина оставил конные сани. Вернувшись несколько дней спустя к сгоревшему дому, сельчанин обнаружил, что те пропали.
Сани похитил житель соседней деревни Ольховка, ранее судимый за кражу и угрозу убийством. 44-летний подозреваемый вину признал и рассказал, как развивались события. Он приехал в Сергеевку по личным делам, увидел чужие сани и привязал их к своим. «Лишние» сани он обменял на спиртное.
Похищенные сани вернули владельцу, следователи возбудили на «караванщика» уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».