Случайность или замысел? В Омске обнаружили опасную американскую вакцину

По сообщению Россельхознадзора, в Омске обнаружили опасную американскую вакцину для свиней.
Специалисты выявили некачественный препарат «Ингельвак НР-1», произведенный в США, против гемофилезного полисерозита свиней. Вакцина не прошла проверку качества по показателю чистоты, и теперь она будет изъята из оборота.
Применение этой вакцины может вызывать интоксикацию организма животного, вплоть до токсического шока и летального исхода, добавили в ведомстве.
Ранее в Омской области уже находили некачественные препараты для животных, но они были произведены в других странах и даже в России. Подробнее об этом - в материале ниже.