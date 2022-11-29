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Случайность или замысел? В Омске обнаружили опасную американскую вакцину

Сегодня, 10:42
Фото: 1MI
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В Омске выявили опасную американскую вакцину для свиней

Препарат может довести животных до летального исхода.

По сообщению Россельхознадзора, в Омске обнаружили опасную американскую вакцину для свиней.

Специалисты выявили некачественный препарат «Ингельвак НР-1», произведенный в США, против гемофилезного полисерозита свиней. Вакцина не прошла проверку качества по показателю чистоты, и теперь она будет изъята из оборота.

Применение этой вакцины может вызывать интоксикацию организма животного, вплоть до токсического шока и летального исхода, добавили в ведомстве.

Ранее в Омской области уже находили некачественные препараты для животных, но они были произведены в других странах и даже в России. Подробнее об этом - в материале ниже. 

Из Нидерландов и Германии. В Омске нашли опасные лекарства для животных
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#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Вакцина#Свиньи#Россельхознадзор
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