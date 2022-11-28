Из Нидерландов и Германии. В Омске нашли опасные лекарства для животных

Омский Россельхознадзор провел проверку и выявил некачественные лекарственные препараты для животных. Эти лекарства не соответствовали установленным требованиям.
Речь идет об израильской живой лиофилизированной вакцине для профилактики инфекционного ларинготрахеита птиц «Вир-101 ИЛТ». Также в списке находятся отечественные препараты «Пульмосол» (Белгородская область) и «Окситетрациклина гидрохлорид для инъекций» (Владимирская область).
Кроме того, некачественными оказались препараты «Юберин» из Беларуси, «Чиктоник» из Испании, «Кепроцерил WSP» из Нидерландов и «Мультивит + минералы (Se)» из Германии.
Омичей просят сообщить в Россельхознадзор, если они обнаружит, что эти лекарства применяют в ветеринарной практике. Сделать это можно по телефонам 44-31-47 или 45-13-27.