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Из Нидерландов и Германии. В Омске нашли опасные лекарства для животных

Сегодня, 05:48
Фото: 1MI

В Омске нашли семь некачественных препаратов для животных

Россельхознадзор выявил лекарственные препараты, которые не соответствуют требованиям.

Омский Россельхознадзор провел проверку и выявил некачественные лекарственные препараты для животных. Эти лекарства не соответствовали установленным требованиям.

Речь идет об израильской живой лиофилизированной вакцине для профилактики инфекционного ларинготрахеита птиц «Вир-101 ИЛТ». Также в списке находятся отечественные препараты «Пульмосол» (Белгородская область) и «Окситетрациклина гидрохлорид для инъекций» (Владимирская область).

Кроме того, некачественными оказались препараты «Юберин» из Беларуси, «Чиктоник» из Испании, «Кепроцерил WSP» из Нидерландов и «Мультивит + минералы (Se)» из Германии.

Омичей просят сообщить в Россельхознадзор, если они обнаружит, что эти лекарства применяют в ветеринарной практике. Сделать это можно по телефонам 44-31-47 или 45-13-27.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Россельхознадзор
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