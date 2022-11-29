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Морозы никак не кончаются. Жуткие холода не планируют покидать Омскую область

Сегодня, 07:49
Фото: 1MI

В Омской области внезапно ударят морозу до -32 градусов

Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют очень холодные дни.

Завтра, 30 ноября, в Омской области ожидается очень холодная погода. Ночью столбик термометра опустится до -21…-26 градусов. Местами ударят морозы до -32 градусов. Будет изморозь, на дорогах гололедица. Днем будет не особенно теплее — -14…-19 градусов, в некоторых районах до -24 градусов. Будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

В четверг, 1 декабря, характер погоды не изменится. Ночью температура воздуха составит -19…-24 градуса, местами до -31 градуса. Днем будет морозно до -14…-19 градусов, местами до -24 градусов. На дорогах будет скользко, ожидается ветреная погода — 3-8 м/с.

В пятницу, 2 декабря, осадков не ожидается. В ночное время столбик термометра опустится до -21…-26 градусов. В некоторых местах области ударят морозы до -32 градусов. Днем будет холодно до -16…-21 градуса.

Фото: скриншот сайта Обь-Иртышское УГМС
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Прогноз погоды#Ухудшение погоды
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