Морозы никак не кончаются. Жуткие холода не планируют покидать Омскую область

Завтра, 30 ноября, в Омской области ожидается очень холодная погода. Ночью столбик термометра опустится до -21…-26 градусов. Местами ударят морозы до -32 градусов. Будет изморозь, на дорогах гололедица. Днем будет не особенно теплее — -14…-19 градусов, в некоторых районах до -24 градусов. Будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.
В четверг, 1 декабря, характер погоды не изменится. Ночью температура воздуха составит -19…-24 градуса, местами до -31 градуса. Днем будет морозно до -14…-19 градусов, местами до -24 градусов. На дорогах будет скользко, ожидается ветреная погода — 3-8 м/с.
В пятницу, 2 декабря, осадков не ожидается. В ночное время столбик термометра опустится до -21…-26 градусов. В некоторых местах области ударят морозы до -32 градусов. Днем будет холодно до -16…-21 градуса.