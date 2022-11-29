Морозы никак не кончаются. Жуткие холода не планируют покидать Омскую область

Завтра, 30 ноября, в Омской области ожидается очень холодная погода. Ночью столбик термометра опустится до -21…-26 градусов. Местами ударят морозы до -32 градусов. Будет изморозь, на дорогах гололедица. Днем будет не особенно теплее — -14…-19 градусов, в некоторых районах до -24 градусов. Будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.