Бывшего главу омского ДОСААФа Темерева оштрафовали на 400 тысяч за махинации

Суд установил, что в 2021 году подсудимый предложил одному из представителей Омской региональной федерации савата и кикбоксинга передать ему две железобетонные плиты, а также провести работы по благоустройству на придомовом участке его дочери. В обмен на коммерческий подкуп Темерев обещал передать в аренду спортивные залы, принадлежащие ДОСААФ.