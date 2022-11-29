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Бывшего главу омского ДОСААФа Темерева оштрафовали на 400 тысяч за махинации

Сегодня, 03:47
Фото: 1MI
Юрия Темерева признали виновным в незаконном получении имущества и покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

В Омске вынесли приговор бывшему и. о. председателя местного отделения ДОСААФ России в Кировском округе Темереву Юрию. Его признали виновным в незаконном получении имущества и покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

Суд установил, что в 2021 году подсудимый предложил одному из представителей Омской региональной федерации савата и кикбоксинга передать ему две железобетонные плиты, а также провести работы по благоустройству на придомовом участке его дочери. В обмен на коммерческий подкуп Темерев обещал передать в аренду спортивные залы, принадлежащие ДОСААФ.

Также в апреле 2021 год председатель регионального отделения ДОСААФ поручил подсудимому оформить права собственности на гараж и земельный участок. Тот нашел омича, который был готов купить имущество, однако заявил, что ему нужно 240 тыс рублей на формирование участка. После получения денег Темерева задержали.

Во время допроса и предварительного следствия подсудимый не признал вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 400 тыс рублей. Приговор еще не вступил в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Юрий Темерев#ДОСААФ#Мошенничество
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