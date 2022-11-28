В России предложили легализовать незамерзайку с метанолом

В заявлении Шапарин рассказал о массовых нарушениях существующего запрета на производство незамерзающей жидкости с использованием метанола, сославшись на результаты контрольных закупок Роспотребнадзора. Как отметил президент НАС, после установления ограничений производители метилового спирта столкнулись с целым рядом проблем, вызванных закрытием экспортных каналов сбыта. Как заявил Шапарин, производители метанола сегодня вынуждены продавать свою продукцию в азиатские страны по минимальной стоимости с целью недопущения остановки производства.