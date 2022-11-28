В России предложили легализовать незамерзайку с метанолом

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия» и на заявление президента НАС Антона Шапарина, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.
В заявлении Шапарин рассказал о массовых нарушениях существующего запрета на производство незамерзающей жидкости с использованием метанола, сославшись на результаты контрольных закупок Роспотребнадзора. Как отметил президент НАС, после установления ограничений производители метилового спирта столкнулись с целым рядом проблем, вызванных закрытием экспортных каналов сбыта. Как заявил Шапарин, производители метанола сегодня вынуждены продавать свою продукцию в азиатские страны по минимальной стоимости с целью недопущения остановки производства.
По мнению президента НАС, отмена запрета станет мерой поддержки отечественных предприятий и поможет не только сохранить, но и увеличить объем переработки природного газа. Кроме того, Антон Шапарин отметил и возможность вывода из тени целого сегмента экономики, что, в свою очередь, увеличит объем средств, поступающих в бюджет государства.
Запрет на производство незамерзайки с использованием этанола был установлен в связи с употреблением жидкости в качестве суррогата алкоголя. Бороться с этой проблемой президент НАС предложил при помощи специальных присадок, которые, по его словам, сделают вкус жидкости горьким.