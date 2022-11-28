С ножом и кастрюлей на инвалида. Сосед отобрал у омича телефон стоимостью 2,5 тысячи

Выяснилось, что телефон отобрал сосед. Вместе они делили жилплощадь, платили за коммунальные услуги, покупали еду. У 51-летнего омича стало не хватать денег, он не смог вносить свою долю. Соседу это не понравилось. Он толкнул инвалида, надел ему на голову кастрюлю, ударил по ней несколько раз руками, после чего приставил к горлу инвалида нож и похитил телефон. Совершил он это все в состоянии алкогольного опьянения.