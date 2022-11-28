С ножом и кастрюлей на инвалида. Сосед отобрал у омича телефон стоимостью 2,5 тысячи

Как сообщила пресс-служба УМВД Омской области, в отдел полиции № 11 обратился 51-летний житель улицы 20-й Амурской. Инвалид 3-ей группы пожаловался на похищение телефона стоимостью 2,5 тыс. рублей.
Выяснилось, что телефон отобрал сосед. Вместе они делили жилплощадь, платили за коммунальные услуги, покупали еду. У 51-летнего омича стало не хватать денег, он не смог вносить свою долю. Соседу это не понравилось. Он толкнул инвалида, надел ему на голову кастрюлю, ударил по ней несколько раз руками, после чего приставил к горлу инвалида нож и похитил телефон. Совершил он это все в состоянии алкогольного опьянения.
Недоброго 37-летнего соседа задержали, он согласился дать показания. На кухне, где все произошло, следователь нашел тот самый нож, а также телефон, спрятанный на подоконнике. Телефон мужчина планировал продать. Ранее он был осужден за кражи, грабежи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Теперь на мужчину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по этой статье — 10-летний срок в тюрьме. Пока обвиняемого заключили под стражу. На период предварительного расследования он будет содержаться в СИЗО.
Напомним недавний случай, в котором подобное соседство закончилось убийством инвалида: