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Спрятал в лесу и забрал пенсию. Омича отправили на 15 лет за убийство инвалида

31 октября 07:17
Фото: 1MI

За жесткое убийство инвалида омичу дали 15 лет колонии

Инвалид 2 группы жил у своего убийцы. Омичу вынесли приговор за убийство и ограбление соседа-инвалида.

Как сообщает пресс-служба Омского областного суда, 45-летнему жителю Авигородка вынесен приговор. Его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство» и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «хищение средств с банковского счета». Омичу дали 15 лет в колонии особого режима.

Суд установил, что 30 января 2021 г. мужчина в алкогольном опьянении избил своего соседа — инвалида 2 группы кулаками по голове. Инвалид скончался.

Проживал потерпевший в квартире своего будущего убийцы по знакомству. После трагической пьянки хозяин квартиры дважды заходил с помощью сим-карты и банковской карты инвалида в личный кабинет «Сбербанк-онлайн» и похищал оттуда пенсию умершего.

Тело инвалида житель Авиагородка расчленил с помощью сообщников, чтобы закопать «улики» в ближайшей лесополосе. В совершенных преступлениях подсудимый так и не сознался.

К сожалению, жестокость по отношению к инвалидам — не редкость. Вот другой пример трагических событий:

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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омск#Уголовное дело#Инвалид#Убийство#Пенсия
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