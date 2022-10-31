Спрятал в лесу и забрал пенсию. Омича отправили на 15 лет за убийство инвалида

Как сообщает пресс-служба Омского областного суда, 45-летнему жителю Авигородка вынесен приговор. Его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство» и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «хищение средств с банковского счета». Омичу дали 15 лет в колонии особого режима.
Суд установил, что 30 января 2021 г. мужчина в алкогольном опьянении избил своего соседа — инвалида 2 группы кулаками по голове. Инвалид скончался.
Проживал потерпевший в квартире своего будущего убийцы по знакомству. После трагической пьянки хозяин квартиры дважды заходил с помощью сим-карты и банковской карты инвалида в личный кабинет «Сбербанк-онлайн» и похищал оттуда пенсию умершего.
Тело инвалида житель Авиагородка расчленил с помощью сообщников, чтобы закопать «улики» в ближайшей лесополосе. В совершенных преступлениях подсудимый так и не сознался.
К сожалению, жестокость по отношению к инвалидам — не редкость. Вот другой пример трагических событий: