Спрятал в лесу и забрал пенсию. Омича отправили на 15 лет за убийство инвалида

Проживал потерпевший в квартире своего будущего убийцы по знакомству. После трагической пьянки хозяин квартиры дважды заходил с помощью сим-карты и банковской карты инвалида в личный кабинет «Сбербанк-онлайн» и похищал оттуда пенсию умершего.