Участница проекта #безграничные_возможности 2022 Вероника Гофман поделилась с Городом55 радостной новостью. Недавно она выиграла всероссийский конкурс красоты для глухих и слабослышащих «Тихая красота», который проходил в Новосибирске.
Напомним, девушка открыла свой бизнес — она мастер по маникюру. Кроме того, она ведет онлайн-курсы, где помогает таким же девушкам с проблемами слуха начать свое дело и стать профессионалом. Сейчас на ее блог подписано более 51 тысячи человек.
«В прошлом году я подавала заявку на конкурс, но позже забрала. У меня была сдача диплома, не хотела отвлекаться. В этом году я доучилась. А работаю я только онлайн. Думаю, почему бы не поучаствовать. Потому что друзья мне постоянно говорили: «Давай, попробуй. Ну и я подала заявку. Думаю, быстро поучаствую, это легко же».
В итоге выяснилось, что участницам, действительно настроенным на победу, предстояла серьезная работа на протяжении восьми дней. Наша героиня рассказывает, что на это время практически выпала из жизни. Перед тем как ехать в Новосибирск, она даже задумалась: не отменить ли все снова. Дело в том, что участницам предстояло отрабатывать дефиле — по несколько часов в день ходить на 10-сантиметровых каблуках. Вероника два года назад — тоже в Новосибирске — упала и сломала ногу. Врачи запретили носить такую неудобную обувь.
«Члены жюри могут не заметить, как ты запнулась, — рассказывает Вероника Гофман. — Им важно, как ты держишь плечи, выражение лица. А если ты идешь по сцене со стеклянными глазами и не улыбаешься, сложно кого-то впечатлить. Педагог, которая готовила нас к дефиле, говорила: „Попробуйте зацепить публику — как львица льва“. И у меня это получилось. И я с первого дня даже на репетициях выкладывалась на полную. И всегда — с улыбкой и хорошим настроением. Даже если разрешали каблуки немного меньше надеть, не меняла обувь на более удобную. И так все восемь дней подготовки. И все, теперь каблуки — это моя любовь. Если на улице нет снега, стараюсь надевать такую обувь».
В конкурсе «Тихая красота» три категории — «Мисс» для юных девушек, «Миссис» для замужних и «Гранд» для взрослых женщин. Вероника выступала в первой и самой главной. Буквально с первых минут приезда в Новосибирск и знакомства с жюри она попала в водоворот событий.
«Мне выдали расписание, а так все по минутам расписано, — говорит Вероника. — Постоянно надо было ходить на какие-то мероприятия, знакомиться и общаться с новыми людьми. Неделю у меня была бессонница из-за большого количества эмоций, пережитых за день. Были репетиции, дефиле. Я приходила домой только вечером. И была так воодушевлена, что продолжала дальше работать онлайн — отвечала своим ученицам, принимала записи и еще дома репетировала дефиле. Мне как раз попалась квартира с большим зеркалом».
Но главной трудностью для омички была необходимость поддерживать дух соперничества. По словам Вероники, она к этому просто не была готова:
«Я не могла воспринимать девочек как конкуренток. Они все красивые. Я вообще компанейский человек, не люблю соревноваться. А на конкурсе так нельзя. Там надо отделяться и не общаться с другими. У меня была цель — поставить галочку в моем списке желаний, что я участвовала в конкурсе красоты. Я это осуществила. А цели выиграть у меня даже не было, я и не думала, что это получится».
Вероника рассказывает, что ей повезло с соседкой по квартире, где они жили во время проведения конкурса. Это была участница, представлявшая Челябинск. В итоге она также стала победительницей в своей категории «Миссис».
Когда разыгрывали номера участниц, нашей героине досталась «двойка». По ее словам, именно эту цифру она почему-то не любит и была сильно расстроена, что придется выступать именно под ней. Однако уверенности придало платье для последнего дефиле от спонсоров. Ей удалось получить именно то, которое она очень хотела, — ее любимого бежевого цвета.
«Я была одна из Омска. Моих друзей, которые могли бы за меня поболеть, в зале не было. Несмотря на то, что я веду блог, в котором 51 тысяча подписчиков, и всю жизнь выступаю на сцене с жестовым пением, все равно волновалась. Я всегда на сцене чувствую себя спокойно. Но когда выходишь на сцену и у тебя нет поддержки, это страшно. Совсем другие ощущения. У меня сильно разболелась нога. Я думаю: „Все, не пойду дальше“. Первый выход — в черных джинсах и футболке — был очень волнительным. После этого мы выстроились полукругом. А я стою прямо лицом к жюри. И у меня от волнения ноги и даже губы начали дрожать. Это впервые в жизни такое было».
Вероника считает, что покорила жюри творческим номером, на который выделялось полторы минуты. Она долгие годы была звездой омского ансамбля жестового пения «Взлет». Поэтому выбор номера был очевиден. Ну и последним было дефиле в вечернем платье.
«Сначала объявили победительницу в категории «Гранд», потом — «Миссис», — вспоминает Вероника. — И вот мы стоим самые последние. Называют, третью и вторую девочку. Я ни на что не надеюсь. И думаю: «Господи, хоть бы уже побыстрее снять каблуки!» И тут объявляют: «Мисс «Тихая красота 2022» становится Вероника Гофман!» Я даже не поверила. Надели корону. Она у меня, кстати, очень тяжелая. И началось! Девочки стали говорить: «Это нечестно, это неправильно. Вы ее выбрали, просто потому что она красивая». А я им ответила: «Здесь дело не в красоте, а в уверенности в себе». Оценивалось, как ты общаешься, как ведешь себя всю эту неделю. Даже если ты в туалет пойдешь тайком курить, это замечают. А я с первого дня старалась показать себя с самой лучшей стороны.
Вот у нас был мастер-класс по изготовлению брошек. Был круглый стол, вокруг него ходили жюри, но они не сказали, кто они. Просто сказали: организаторы. А потом, когда все поняли, кто они, открыли рты от удивления. И некоторые участницы, когда у них что-то не получалось, нервничали, говорили, что им это вообще неинтересно. А я сижу вышиваю и улыбаюсь. Даже если мне что-то не нравится, я умею терпеть».
Вероника рассказывает, что во многом ей помог друг Арман из Омска. Он в прошлом году стал «мистером» на таком же конкурсе и дал много полезных советов, как себя правильно вести во время подготовки к конкурсу и во время самого выступления.
«Надо иметь уважение к людям прежде всего, — считает Вероника. — У нас есть оценки за раздел «Культура, эстетика». Надо вести себя как леди. Все должно быть безупречно — макияж, прическа. А другие девочки считали, что это летний лагерь, когда можно на репетицию прийти с грязными волосами, где можно выпивать и курить.
У меня за эти восемь дней на это просто не было свободного времени. Я даже уходила на обед и в этом перерыве работала. За все время у меня был только один свободный день, когда я встретилась с друзьями из Новосибирска. До самого финала конкурса я была погружена в работу».
Вероника говорит, что сразу после конкурса за кулисами началось настоящее столпотворение — все зрители хотели с ней сфотографироваться. Она попросила их выстроиться в очередь и только по ее длине поняла наконец, какой это невероятный триумф.
«Я считаю, что заслужила эту корону всей своей прошлой жизнью и тем, через что мне пришлось пройти. Как мне все говорили: „Нет, у тебя ничего не выйдет“. Буквально за день до этого другие участницы мне говорили: „Чего ты стараешься, ты не выиграешь! Ты искусственная — у тебя волосы ненастоящие, губы не свои, у тебя лицо не то“. Но я прохожу мимо этого. Я себя создала. Люди никогда не поймут, например, почему я сделала губы и насколько мне внутри было тяжело тогда».
Сейчас девушка готовится к международному конкурсу красоты, куда она прошла благодаря победе в Новосибирске. Кроме того, ее уже пригласили стать членом жюри на следующей «Тихой красоте». Участницам следующего года предстоит непростая задача — достичь высокой планки, которую поставила омичка Вероника Гофман.