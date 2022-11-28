В итоге выяснилось, что участницам, действительно настроенным на победу, предстояла серьезная работа на протяжении восьми дней. Наша героиня рассказывает, что на это время практически выпала из жизни. Перед тем как ехать в Новосибирск, она даже задумалась: не отменить ли все снова. Дело в том, что участницам предстояло отрабатывать дефиле — по несколько часов в день ходить на 10-сантиметровых каблуках. Вероника два года назад — тоже в Новосибирске — упала и сломала ногу. Врачи запретили носить такую неудобную обувь.