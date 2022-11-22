Стало известно, на каких маршрутах в Омске запустят «особенные» автобусы

Предполагается, что автобусы будут работать на маршрутах № 29, 33, 45, 61, 95 и 103, чтобы обеспечить транспортное сообщение отдаленные районов города: городок Нефтяников и микрорайон Первокирпичный, 6-ю Станционную и ул. Бархатовой, Ясную Поляну и Амурский поселок. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что часть подвижного состава уже сегодня отправятся на маршруты, остальные выведут на дороги завтра.