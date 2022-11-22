Стало известно, на каких маршрутах в Омске запустят «особенные» автобусы

В пресс-службе мэрии Омска рассказали о прибытии в город партии из 22 новых экологичных автобусов «НефАЗ». Транспорт закупили при поддержке областного правительства в рамках реализации национального проекта «Экология».
Новые автобусы будут работать на экологичном топливе, также они оборудованы системами отопления и кондиционирования, навигаторами ЭРА-ГЛОНАСС и тахографами, в салоне установлены датчики системы пожаротушения в двигательном отсеке, устройства вызова оперативных служб. Особенностью новых автобусов стали датчики «антизажим», которые исключают зажатие пассажира дверьми подвижного состава и движение автобуса при открытых дверях.
Предполагается, что автобусы будут работать на маршрутах № 29, 33, 45, 61, 95 и 103, чтобы обеспечить транспортное сообщение отдаленные районов города: городок Нефтяников и микрорайон Первокирпичный, 6-ю Станционную и ул. Бархатовой, Ясную Поляну и Амурский поселок. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что часть подвижного состава уже сегодня отправятся на маршруты, остальные выведут на дороги завтра.
Отмечается, что с 2018 года в Омске обновили городской автопарк на две трети.