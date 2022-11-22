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Стало известно, на каких маршрутах в Омске запустят «особенные» автобусы

Сегодня, 08:45
Фото: мэрия Омска

Новые автобусы в Омске запустят сразу на шести маршрутах

Автобусы на газомоторном топливе запустят на маршрутах, которые связывают отдаленные районы Омска.

В пресс-службе мэрии Омска рассказали о прибытии в город партии из 22 новых экологичных автобусов «НефАЗ». Транспорт закупили при поддержке областного правительства в рамках реализации национального проекта «Экология».

Новые автобусы будут работать на экологичном топливе, также они оборудованы системами отопления и кондиционирования, навигаторами ЭРА-ГЛОНАСС и тахографами, в салоне установлены датчики системы пожаротушения в двигательном отсеке, устройства вызова оперативных служб. Особенностью новых автобусов стали датчики «антизажим», которые исключают зажатие пассажира дверьми подвижного состава и движение автобуса при открытых дверях.

Предполагается, что автобусы будут работать на маршрутах № 29, 33, 45, 61, 95 и 103, чтобы обеспечить транспортное сообщение отдаленные районов города: городок Нефтяников и микрорайон Первокирпичный, 6-ю Станционную и ул. Бархатовой, Ясную Поляну и Амурский поселок. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что часть подвижного состава уже сегодня отправятся на маршруты, остальные выведут на дороги завтра.

Отмечается, что с 2018 года в Омске обновили городской автопарк на две трети.

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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Автобус#Маршрут
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