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Комфортный транспорт. В Омске появятся 11 новых автобусов

11 ноября 09:43
Фото: 1MI
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Омская администрация закупит 11 метановых автобусов

Новые автобусы НефАЗ, работающие на метане, доставят в Омск 11 декабря.

По информации с портала госзакупок, Омск закупит 11 новых автобусов.

Новые автобусы НефАЗ, работающие на метане, доставит победившая в аукционе компания ООО «Автобусный центр — Столица» из Республики Татарстан. Стоимость контракта составит 152,2 млн рублей, в свою очередь максимальная цена закупки была 162,8 млн рублей. Таким образом омская мэрия сэкономит 10,5 млн городского бюджета.

По условиям контракта, автобусы должны прибыть в Омск 11 декабря. Они должны быть новыми (2022 года выпуска), белого цвета, низкопольными и с кондиционерами в салоне. Что касается перевозки людей, общая вместимость рассчитана на 95 пассажиров, а сидячих мест должно быть от 25 до 30.

Напомним, ранее омская мэрия объявила аукцион на покупку 40 новых троллейбусов. Стоимость контракта составила около 1 млрд рублей.

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#Юлия Бармина#Город#Автобус#Пассажирский автобус#Транспорт
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