Комфортный транспорт. В Омске появятся 11 новых автобусов

По условиям контракта, автобусы должны прибыть в Омск 11 декабря. Они должны быть новыми (2022 года выпуска), белого цвета, низкопольными и с кондиционерами в салоне. Что касается перевозки людей, общая вместимость рассчитана на 95 пассажиров, а сидячих мест должно быть от 25 до 30.