Поймали через 18 лет. Омичка была в розыске за кражу 17 млн рублей

49-летнюю омичку, обвиняемую в мошенничестве в крупном размере, задержали вчера, в 8 утра, в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. На женщину две недели назад снова подали в розыск. Теперь ее ждут на малой родине. Омичку доставили в отдел и сообщили о поимке инициатору розыска.