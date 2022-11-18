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Поймали через 18 лет. Омичка была в розыске за кражу 17 млн рублей

Сегодня, 05:54
Фото: 1MI
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Омичку задержали в Петербурге за давние кражи денег со счетов почтамта

Омский бухгалтер почти два десятка лет скрывалась от правосудия в северной столице.

Как сообщает «Фонтанка», сотрудники уголовного розыска Петербурга нашли женщину, которая с 2001 по 2004 год переводила деньги со счета омского почтамта на счета других компаний, которыми распоряжалась. В 2004 году она исчезла с 17 млн рублей.

49-летнюю омичку, обвиняемую в мошенничестве в крупном размере, задержали вчера, в 8 утра, в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. На женщину две недели назад снова подали в розыск. Теперь ее ждут на малой родине. Омичку доставили в отдел и сообщили о поимке инициатору розыска.

Санкт-Петербург нередко становится местом, откуда омичей препровождают для правосудия. Напомним, недавно омич попытался скрыться от ответственности за убийство девушки:

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#Дарья Зыкова#Омск#СУ СКР#Новости#Санкт-Петербург#Уголовное дело#Мошенники#Розыск
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