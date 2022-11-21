По сообщению посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, явка на выборы президента Казахстана в Омске составила 100%.
Вчера, 20 ноября, прошли досрочные выборы президента Республики Казахстан. Голосование также проходило в пяти российских городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.
В Москве из 2,3 тыс избирателей проголосовало лишь около 1,4 тыс человек, в Санкт-Петербурге — 685 из 852, в Казани — 300 из 300, Астрахани — 100 из 104, и в Омске — 85 из 85.
Победу на выборах одержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, набравший по предварительным данным 81,31% голосов.