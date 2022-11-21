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Явка на выборы президента Казахстана в Омске составила 100%

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI
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В Омске проголосовало 85 из 85 избирателей.

По сообщению посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, явка на выборы президента Казахстана в Омске составила 100%.

Вчера, 20 ноября, прошли досрочные выборы президента Республики Казахстан. Голосование также проходило в пяти российских городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

В Москве из 2,3 тыс избирателей проголосовало лишь около 1,4 тыс человек, в Санкт-Петербурге — 685 из 852, в Казани — 300  из 300, Астрахани — 100 из 104, и в Омске — 85 из 85.

Победу на выборах одержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, набравший по предварительным данным 81,31% голосов.

Фото: kazembassy.ru
#Юлия Бармина#Политика#Касым-жомарт токаев#Выборы президента
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