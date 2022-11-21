ВКонтакте встретит чемпионат мира по футболу вместе с пользователями

Также любой желающий сможет проверить свою удачу в приложении ЧМ-2022: за верные прогнозы на итог матчей и другие показатели пользователи будут получать баллы. Их можно тратить на памятные подарки и участие в розыгрышах ценных призов. Чтобы заработать ещё больше баллов, достаточно выполнить простые задания: например, поделиться результатом в историях или поставить эмодзи-статус. Мини-приложение появится сегодня в течение дня во вкладке «Сервисы» приложения ВКонтакте.