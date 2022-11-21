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Стало известно, какие продукты в России подорожают к Новому году

Сегодня, 14:10
Фото: 1MI
В преддверии новогодних праздников в России подорожают рыбные деликатесы.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство «Прайм» и на заявление доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской. В 2022 году стоимость ряда продуктов вырастет больше, чем обычно.

Как отметила Ольга Лебединская, килограмм охлажденного лосося уже подорожал на 27,64%, и, вероятно, к Новому году прибавит в стоимости еще 10%. На столько же подорожали копченые и соленые деликатесы из рыбы — стоимость выросла на 4,83%. Креветки подорожали на 22,09%, икра лососевых рыб — на 12,5%.

Также подорожало и российское шампанское — с 390 рублей до 500 рублей. По словам Лебединской, подорожали некоторые виды сыров, а вот стоимость некоторых фруктов, напротив, снизилась.

#Экономика
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