Стало известно, какие продукты в России подорожают к Новому году

Как отметила Ольга Лебединская, килограмм охлажденного лосося уже подорожал на 27,64%, и, вероятно, к Новому году прибавит в стоимости еще 10%. На столько же подорожали копченые и соленые деликатесы из рыбы — стоимость выросла на 4,83%. Креветки подорожали на 22,09%, икра лососевых рыб — на 12,5%.