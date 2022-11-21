Стало известно, какие продукты в России подорожают к Новому году

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство «Прайм» и на заявление доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской. В 2022 году стоимость ряда продуктов вырастет больше, чем обычно.
Как отметила Ольга Лебединская, килограмм охлажденного лосося уже подорожал на 27,64%, и, вероятно, к Новому году прибавит в стоимости еще 10%. На столько же подорожали копченые и соленые деликатесы из рыбы — стоимость выросла на 4,83%. Креветки подорожали на 22,09%, икра лососевых рыб — на 12,5%.
Также подорожало и российское шампанское — с 390 рублей до 500 рублей. По словам Лебединской, подорожали некоторые виды сыров, а вот стоимость некоторых фруктов, напротив, снизилась.