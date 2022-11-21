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Омские полицейские применили физическую силу к буйному водителю без прав

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
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Сначала молодой человек попытался сбежать от полицейских, а затем начал оказывать сопротивление.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, вчера вечером, 20 ноября, сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2106 и решили его остановить. Но, увидев полицейских, водитель бросил машину и попытался убежать.

Попытка не увенчалась успехом, и полицейские все же задержали молодого человека. Однако сдаваться он не собирался и начал оказывать сопротивление. В результате госавтоинспекторам пришлось применить физическую силу.

Выяснилось, что за рулем был 18-летний юноша, у которого нет водительского удостоверения. Помимо этого, его автомобиль не зарегистрирован.

В настоящее время в отношении водителя возбудили административные дела, а также выписали штраф на сумму 2 тыс рублей. Автомобиль помещен на спецстоянку.

#Юлия Бармина#Происшествия#ГИБДД#Транспорт#Водительские права
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