Омские полицейские применили физическую силу к буйному водителю без прав

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, вчера вечером, 20 ноября, сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2106 и решили его остановить. Но, увидев полицейских, водитель бросил машину и попытался убежать.
Попытка не увенчалась успехом, и полицейские все же задержали молодого человека. Однако сдаваться он не собирался и начал оказывать сопротивление. В результате госавтоинспекторам пришлось применить физическую силу.
Выяснилось, что за рулем был 18-летний юноша, у которого нет водительского удостоверения. Помимо этого, его автомобиль не зарегистрирован.
В настоящее время в отношении водителя возбудили административные дела, а также выписали штраф на сумму 2 тыс рублей. Автомобиль помещен на спецстоянку.