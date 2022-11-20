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Вместо карты — уголовное дело. Пара из Омска поживилась на чужом горе

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
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Омичи подобрали чужую карту и пошли на шоппинг

Опубликованы снимки подозреваемых.

Полиция объявила в розыск неизвестную пару. К правоохранителям за помощью обратился 19-летний омич. Рассказал, что потерял банковскую карту, а затем с нее списали 8 159 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оперуполномоченные выяснили, в каких магазинах расплачивались чужой картой. По записям с камер видеонаблюдения установили, к преступлению причастны мужчина и женщина.

В официальных аккаунтах УМВД опубликованы кадры с подозреваемыми. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-25-02, 79-27-39, 79-27-71 или 102.

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Фото: УМВД России по Омской области
#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Полиция#Кража
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